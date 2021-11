Elena Merișoreanu a declarat în exclusivitate, sâmbătă, la Realitatea PLUS, ce a vorbit cu Petrică Mîțu Stoian.

„În perioada în care eu eram în spital cu COVID, am facut o forma mai usoaara, n-am facut febră, fără mască de oxigen, m-a sunat de două ori si a zis ca e bine, ca <<Ce e rău, nu piere!>>, cum glumea.

El joi a fost, alaltaieri, a fost la filmare la București pentru Revelion. Erau Constantin Enceanu și mai mulți, era plin de glume și voie buna. Nimeni nu s-ar fi gândit că este bolnav. Îmi spunea: <<Coan[ mare, de ce n-ai venit?>>, cu glumele lui”, a povestit Elena Merișoreanu.

Despre ultima zi din viața lui Petrică Mîțu Stoian, Elena Merișoreanu a relatat că „sâmbătă dimineata eram la un interviu la Radio Iași, m--a sunat de ziua mea. Coana mare nu citeste mesajele, eu trebuie să merg sa fac aerosoli”.

„Mă întreb când a ajuns într-un așa stadiu și a murit seara. Nu stiu daca era intr-o stare atat de grava. Mi-e greu să-mi imaginez. Colegii lui care au fost la Târgu jiu, la Craiova..., oare cum asa dintr-odata sambata dimineață îmi dă mesaj si seara moare...

Cum a fost așa de rău? Dumnezeu să-l ierte, că a murit prea devreme”, a declarat în lacrimi, la Realitatea PLUS, Elena Merișoreanu.

Aceasta a mai spus că nu a vorbit cu artisul despre vaccinare sau ce analize a făcut.

„Atât timp cât el a venit de la Craiova si a plecat cu zâmbetul pe buze... Și eu am stat nouă zile în spital, bineînțeles am avut pneumonie, am facut CT din nou la ieșirea din spital, am iesit bine. Medicul îți spune ca după 30 de zile sa mergi sa faci investigatii. El nu mi-a spus, mi-a spus că <<am facut o forma mai usoara, ca tine>>”, a mai declarat Elena Merișoreanu.

„Nu știu cum s-a putut stinge atât de repede. Îmi pare tare rău, Dumnezeu să-l odihnească! Era un om minunat”, a spus Elena Merișoreanu, cu vocea tremurândă, la Realitatea PLUS.

Îndrăgitul artist de muzică populară Petrică Mîțu Stoian, a murit, sâmbătă seară, în urma unui șoc septic. Avea 61 de ani.