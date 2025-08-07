Potrivit reprezentanților instituției, au mai fost scoase de pe luciul apei aproximativ 350 de kilograme de deșeuri plastice și 650 de kilograme de amestec.

În urma viiturilor, în mai multe zone, inclusiv în lac, au fost identificate cadavre de animale.

”Specialiștii explică faptul că viitura a adus animalele în zone greu accesibile, unele fiind acoperite de aluviuni sau sfâșiate de obiecte dure ori de curenții puternici”, au precizat reprezentanții Prefecturii Neamț.

Concomitent cu acțiunea de ecologizare a lacului Izvorul Muntelui, în zona viaductului de la Poiana Largului a început o acțiune similară în comuna Borca.

Aici, viiturile au adus cantități mari de materiale lemnoase, resturi menajere, cadavre de animale, componente auto, electrocasnice și alte deșeuri. Suprafața afectată este de 6,4 hectare.

Conform Direcției de Sănătate Publică Neamț, citată de Prefectură, nu au fost raportate cazuri suspecte de îmbolnăvire în rândul populației.

Totodată, probele de apă recoltate miercuri de la Bâtca Doamnei sunt conforme microbiologic și chimic, încadrarea fiind în parametrii de potabilitate.