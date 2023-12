Echipamentele de tipărire Kyocera se disting, în piață, prin gradul deosebit de înalt de fiabilitate - construite cu componente cu durată lungă de viață și proiectate să reziste la sarcini de lucru grele – și rezultate excepționale. Combinând, în mod optim, calitatea rezultatelor, performanțele de tipărire și robustețea componentelor, imprimantele și multifuncționalele Kyocera sunt considerate, la nivel global, ideale pentru mediul de business și pentru birouri de lucru active, unde eficiența și productivitatea sunt prioritare.

În 2023, producătorul a lansat 20 de noi produse, cele mai uzuale fiind disponibile in stoc și pe piata locală. Dintre produsele nou lansate, menționăm:

ECOSYS MA4500x - multifuncţionalul A4 monocrom cu o viteză de tipărire de 45 ppm se evidenţiaza printr-o serie de caracteristici deosebite:

tipărire și scanare formate tip banner de până la 915 mm

alimentator de documente cu scanare automată faţă-verso cu capacitate de 75 de coli și o viteză de scanare de până la 60 ipm (A4; 300dpi)

acceptă, opțional, unităţi SSD de stocare date de până la 512 GB

nivel de securitate extrem de ridicat prin verificarea validităţii firmware la pornire, împiedicarea rulării de programe nepermise (malware) și, opțional, criptarea datelor cu stocarea cheii într-un modul TPM

și, nu în ultimul rând, durata de viață a cilindrului și a unităţii de developare ajunge până la 300.000 de pagini

ECOSYS MA3500cix - multifuncţionalul A4 color cu o viteză de tipărire de de 35 ppm se remarcă prin numeroase specificaţii greu de găsit la alte produse similare

tipărire / scanare formate tip banner de până la 1,220 / 915 mm

alimentator de documente dual scan (o singura trecere) cu capacitate de 100 de coli și o viteză de scanare de până la 100 ipm (A4; 300dpi)

detecție colț indoit în timpul procesului de scanare a documentelor

acceptă, opțional, unităţi SSD de stocare date de până la 512 GB

nivel de securitate extrem de ridicat prin compatibilitate cu protocolul TLS versiunea 1.3, împiedicarea rulării de programe nepermise (malware) și, opțional, criptarea datelor cu stocarea cheii într-un modul TPM

și, nu în ultimul rând, durata de viață a cilindrului și a unităţii de develorare ajunge până la 200.000 de pagini

Păstrând constantă calitatea echipamentelor și a rezultatelor, Kyocera a adus, și în acest an, o serie de inovații produselor nou lansate, dintre care menționăm: caracteristici avansate de securitate, lărgirea gamei de formate acceptate pentru tipărire, copiere sau scanare, mobilitate și integrare avansată cu Microsoft Universal Print.

Toate echipamentele recent lansate de Kyocera sunt disponibile în stocul distribuitorului sau pot fi aduse la comandă. De asemenea, până la finalul anului, o serie de echipamente dintre cele mai populare, printre care MA2100cwfx, MA4500x, MA3500cix, beneficiază de prețuri promoționale, în limita stocului disponibil.

“Echipamentele de tipărire Kyocera sunt prezente în Romania de peste 23 de ani, iar notorietatea și cererea pentru aceste imprimante și multifuncționale este în creștere constantă, de la an la an. Producătorul japonez are meritul de a-și fi menținut, în timp, intactă calitatea produselor sale și a avut dintotdeauna abilitatea de a selecta inteligent elementele de inovație, așa încât accentul să rămână pe productivitatea mediului de lucru. Toate acestea, alături de grija deosebită față de mediul înconjurător exprimată prin durata lungă de viață a componentelor și consum redus de energie, au determinat creșterea organică a brandului Kyocera în piața românească de echipamente de tipărire.” – declară Chivu Mihai, Product Manager, IT Bright Solutions.

IT Bright Solutions este distribuitor unic al echipamentelor de tipărire Kyocera în România.