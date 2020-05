Echipa germană FC Köln, afectată de SARS-CoV-2

"Toţi jucătorii, antrenorii şi personalul clubului au fost testaţi, iar testul a fost pozitiv în cazul a trei persoane. Acestea sunt asimptomatice şi vor fi plasate în izolare la domiciliu pentru 14 zile", a anunţat FC Koln într-un comunicat postat pe site-ul oficial, care nu a precizat numele celor trei persoane contaminate.

Fc Köln, revenită în 2019 în Bundesliga, ocupa locul 10 la întreruperea campionatului, cu 35 de puncte acumulate în 25 de meciuri,

After testing positive for the #coronavirus, three people at #effzeh are now in quarantine. The group training can continue as planned. All infos 👇 https://t.co/gu4iqJrCNR