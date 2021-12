Realitatea PLUS

SURSĂ: Realitatea PLUS

Dumitru Buzatu se plânge că va fi muritor de foame, in conditiile in care a pierdut deja pensia pe care ar fi trebuit să o încaseze ca fost parlamentar, după decizia de anul trecut a Guvernului Orban de a amâna cu un an indemnizațiile aleșilor.

„Dacă ne asumăm funcția publică, după aia trebuie să fim muritori de foame?!”, s-a întrebat retoric Dumitru Buzatu într-un comentariu pentru Radio Europa Liberă, potrivit Realitatea PLUS.

Pensiile speciale pentru parlamentari au fost abrogate prin votul Parlamentului din 17 februarie 2021. Astfel că pensiile speciale ale senatorilor și deputaților nu vor mai fi acordate, inclusiv cele aflate în plată. Nu s-a făcut însă același demers și în cazul aleșilor locali. Proiectul de lege pentru eliminarea indemnizațiilor aleșilor locali este susținut doar de USR, iar soluția pentru ca pensiile speciale ale primarilor să nu intre în plată este prorogarea legii, decizie ce ar fi pregătită de Guvern, potrivit unor surse Realitatea PLUS.

„În calitate de parlamentar am facut modificari ale legii 19 (legea sistemului public de pensii - n.red.) acolo vorbim de contributivitate. (...) Sigur că nu au legătură cu realitatea, pentru că ar trebui sa dezvoltăm economia, să avem și contribuții și mai departe. Nu mai pun in discutie pilonul 1 si 2 de pensii, care si ele au mancat din contributivitatea pensionarilor si celor care vor fi pensionari. Și nu știu dacă vor genera o realitate consistentă”, a declarat Dumitru Buzatu, miercuri, în exclusivitate, la Realitatea PLUS.

Dumitru Buzatu susține că aleșii locali - primari, președinți ai consiliilor județene - și cei care au avut astfel de funcții, în slujba cetățenilor, ar trebui să fie recunoscute și acordate indemnizații pentu acele perioade.

Despre indemnizațiile aleșilor locali si prorogarea acestora din nou cu un an, președintele CJ Vaslui consideră că „aceia care au avut astfel de functie si in slujba cetatenilor trebuie să... Pentru că ani la rând salariile lor au ramas la un nivel extrem de scăzut, abia dupa celebrele modificari ale PSD (s-au dat - n.red.).

Este vorba de o recunoaștere a importanței acestei funcții publice.

Și pe toți aceia care contrazic sau neaga importanța acestei funcții îi invit sa candideze si sa fie alesi, și dacă nu vor această indemnizație n-au decât s-o refuze”.

„Am văzut colegi care aveau un număr impresionant de mandate si au iesit la pensie cu te miri ce.

Așa încât, pentru aceia care au îndeplinit o funcție publică rezultată din alegeri, trebuie sa ii recunoastem. Dupa ce ani de zile au fost in sistemul public, măcar la bătrânețe să se bucure și ei de un confort”, a mai spus Dumitru Buzatu, la Realitatea PLUS.

În același timp, liderul PSD spune că măsura acordării sau neacordării acestui tip de indemnizație aleșilor locali trebuie asumată de clasa pollitică, în întregime.

„Cred că odata si odata trebuie să părăsim acest fariseism și sa hotaram odata: ori le dăm aceste indemnizatii, ori nu. Pentru că tot timpul exista nenumarate presiuni de la centre de interes si persoane. Si atunci un guvern, o majoritate parlamentară trebuie să-și asume acest act normativ, pentru că unele partidee și-au făcut un stindard de luptă... (...), nu-i interesează economia, pun, postează pe Facebook... Nu este vorba de o pensie, ci de o indemnizație”, a concluzionat Dumitru Buzatu, în exclusivitate, la Realitatea PLUS, pe tema acordării „pensiilor speciale” și aleșilor locali.