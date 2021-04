„Eu m-am vaccinat imediat cum a fost posibil, după prima etapă, toată familia din București s-a vaccinat, și mama de la Sighetul Marmației. Pot să spun că toată familia este vaccinată și cu rapelul făcut și normal că susțin vaccinarea. Este important în primul rând pentru noi și în al doilea rând pentru comunitatea în care ne mișcăm. Atât cât mai avem posibilitatea, ne mișcăm într-o comunitate mai mare, așa încât este important să fim și noi vaccinați, dar și cei din jurul nostru.

Până la urmă, cred că toată lumea își dorește să revenim la o normalitate. Eu am un concert la o grădină urbană care s-a amânat din aprilie pentru mai. Sper ca pe 16 mai să putem ajunge la o normalitate și să mă întâlnesc cu cei care vor să asculte muzica mea. Eu am bucuria mea să cânt, iar oamenii să mă asculte. Toți ne dorim normalitate iar asta nu se poate face dacă nu ne luăm măsurile esențiale. Și în momentul ăsta dacă avem vaccinul, slavă Domnului că avem vaccin, de ce să nu ne vaccinăm.

Vă dau un exemplu, am vorbit cu rudele mele din Canada, la Toronto, iar acolo se administrează rapelul la 120 de zile fiindcă nu au doze și au luat măsura asta ca să vaccineze cât mai mulți oameni cu o singură doză, dar vaccinarea nu este încheiată dacă nu ai și rapelul făcut. Deci, noi stăm foarte bine, cu rapelurile făcute în termen. Sigur că pot să apară mici probleme, mai stă lumea la coadă, și eu am stat la coadă, dar cu răbdare și înțelegere până la urmă m-am vaccinat și totul este ok”, a declarat Ducu Bertzi, vineri, în exclusivitate la Realitatea PLUS.