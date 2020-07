DSP se alege cu plângere penală. Președintele Consiliului Județean Giurgiu: ”Am aflat din presă de carantinare”

Și asta după ce a intrat în contact cu şeful ISU Giurgiu, Radu Covaci, confirmat cu COVID-19. Mai mult, Mina spune că a făcut două teste covid, care au ieșit negativ.

”Ca eu să fiu carantinat trebuia să primesc o decizie de carantinare, trebuia să mi se aduca la cunostinta. Mai mult, am doua seturi de analize negative amandoua. În baza la ce sunt eu carantinat? În baza unui comunicat al DSP? L-am sunat pe Arafat, i-am spus, i-am explicat că nu am o decizie de carantinare, nu am semnat o decizie de luare la cunostință, iar dansul mi-a spus ca nu se poate carantinma o persoană fara decizie de carantinare. Am facut notificarea catre DSP Giurgiu, evident ca nu a raspuns nimeni, urmand ca astazi avocatii mei sa depuna plangere penală”, a declarat preşedintele Consiliului Judeţean Giurgiu, Marian Mina (PSD).