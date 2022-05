A trecut aproximativ jumătate de an de când familia Busuioc din comuna Schitu Duca din Iași a rămas pe drumuri. Cei trei membri cu handicap grav ai familiei au acum nevoie de ajutor, în special de un acoperiș deasupra capului. Au locuit până acum la rude, prieteni sau vecini, dar, odată cu venirea primăverii, aceștia s-au întors în gospodăria lor și speră să-și poată reface casa.

Vasile Busuioc este băiatul cel mare al familiei. În timpul incendiului devastator, tânărul în vârstă de 28 de ani, și el tată a doi copii, a intrat în flăcări să își salveze familia fără a se gândi că își pune viața în pericol.

"Am intrat pe aici prin spate ca să-l scot pe tăticu\" afară că are semipareză. Se mișcă mai greu. Apoi am scos copiii afară. Nu au durat două minute și flacăra ieșea prin acoperiș, sus", povestește Vasile Busuioc.