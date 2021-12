Maria Duțu, pensionară, mărturisește că stă singură. „Când m-am despărțit de ea am plâns. Au ramas amintirile.

De 14 ani, de când soțul i-a murit, Maria Duțu stă singură. Deși picioarele încă o țin, o lasă vederea. Se descurcă greu, dar se bucură că se poate mișca.

„Stau singura, la televizor nu prea vad. Mai mult aud... Dar să mă ție Dumnezeu barem așa. Să nu orbesc de tot”, spune, îngrijorată, Maria Duțu.

Fiica sa, ajunsă deja la 70 de ani, nu stă în București. O vizitează când poate, o dată la o lună sau două.

„Că vine fata, vine. Dar are si ea casa ei, rostul ei, copiii ei, nepotii ei. A venit ziua ailalata si a plecat, am dus-o la metrou. Și cand m-am despartit de ea, am plâns”, mărturisește copleșită de tristețe.

La 73 de ani de cand a fost facuta aceasta fotografie, de la nunta sa, doamna maria ne spune ca a ramas cu amintirile care o ajuta sa mearga mai dep. are 93 de ani dar se bucura de viata. Din păcate, însă, în România, 1 dintre 4 vârstnici nu are cu cine să vorbească, și mai mult de jumatate dintre ei spun ca resimt o forma de singuratate.

Singuri, fără să aibă cu cine schimba o vorbă, bunicii noștri trăiesc... din amintiri.

„Mă uit si eu dar nu-i mai văd. Amintirile... au ramas amintirile. Când am facut tortul, in fiecare an, cand era ziua fetei, cand era ziua sotului”, își amintește Maria Duțu.

O vecină care face parte din Asociația Niciodată Singur mai merge la doamna Maria să aibă grijă de ea. ONG-ul trimite voluntari la vârstnicii care nu se pot descurca singuri.

Iulia Baloghy a explicat, pentru Realitatea PLUS, că „încercăm să compatibilizăm voluntarii cu beneficiarii pe care-i avem în cadrul asociatiei pe baza pasiunilor avute in tinerete si avute in continuare. Avem 250 de beneficiari care locuiesc singuri. Și 600 pe care-i avem in toata tara - in camine”.

Aproape o jumătate de milion dintre vârstnicii din România nu au cu cine socializa iar sute de mii de bunici nu sunt vizitați de nimeni. Ei trăiesc o adevărată pandemie a singurătății, care nu face decât să le agraveze toate problemele cu care se confruntă.

„Singuratatea duce la agravarea starii fizice si mentale. Singurătatea duce la depresie, dincolo de asta, ei, neavand un sprijin la varsta a treia, chiar si simplele boli se pot agrava. Pentru că nu e nimeni care sa te indrume sa mergi la doctor. Mai ales dacă se deplasează cu dificultate, o vizită la medic e greu de realizat”, a declarat Cătălin Dinu, director executiv al Asociației „Niciodată Singur”.

Potrivit studiului, vârstnicii singuri au de trei ori mai multe probleme decât cei care trăiesc alături de familie.