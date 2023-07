„Adevărul poartă fesul. Cine știe adevărul nu poate fi manipulat. Și atunci, ca sa manipulezi lumea, trebuie sa ascunzi adevărul.

Orice gram de alcool omoară neuronul. Si neuronul inseamna inteligenta, inseamna tot. Alcoolul e toxic.

DR. VIRGIL STROESCU: CELE MAI BUNE ALIMENTE SUNT CELE VII. AU VIAȚĂ ÎN ELE. NU SE FACE CANCER DE LA ELE

Cele mai bune alimente sunt cele care sunt vii… și în fruntea lor stau cele pe care le face pământul, cele pe care le gasim in copac sau le găsim în grădină. Au viata in ele. Ne feresc de boli, ne regenereaza, ne vindeca.

Cei care consuma vegetale nu vor face cancer.

Cei care mananca fibre, nu vor face cancer de colon, Cei care nu mananca vor face cancer de colon ptc fibrele sunt exact ca mopul. Arunci ceva murdar pe jos, dai cu mopul, s-a șters. Vin fibrele, curăță tot, absorb tot.

DR. STROESCU: CARNEA E MOARTĂ, E CADAVRU. HRANA ANIMALĂ NU E SĂNĂTOASĂ PENTRU OM

Carnea e moarta, e cadavru. Ce mananci, unde e viata din ea? De aceea toată hrana animală nu e sanatoasa pentru om, nu e sănătoasă că nu e vie. Daca o și procesăm, devine foarte nesanatoasa.

CARE SUNT ALIMENTELE NOCIVE PENTRU OM - DR. STROESCU: NE INTOXICĂ!

Avem toxice: cafea tutun alcool, droguri. Toate sunt toxice, ne intoxică.

Cafeaua este un drog, o otrava care nu face bine, are zeci de actiuni rele, favorizeaza boala canceroasa. În special, unul din cele mai nenorocite cancere, la pancreas. Apoi, pentru că e prajită la peste 200 de grade, nu mai ramane in ea nimic viu. Și a doua problemă: grasimile incinse dau substante care sunt cancerigene. Cine bea cafea multa are risc de a face cancer foarte mult.

DR. VIRGIL STROESCU: LAPTELE E INCREDIBIL DE BINE GÂNDIT DE DUMNEZEU. ARE TOT CE TREBUIE

Laptele e incredibil de bine gandit de Dumnezeu. Gândiți-vă, un copil poate consuma un an numai zeama asta albă și își dublează greutatea numai cu zeama asta albă. Are tot, tot ce trebuie. A pus Dumnezeu in lapte tot ce trebuie.

Mai ales marii sportivi. Au cele mai mari performanțe cand sunt vegetarieni. Pentru că aici e viața.

DR. VIRGIL STROESCU A EXPLICAT CÂND DEVINE ZAHĂRUL NOCIV

Zahărul este o substanță foarte necesară organismului ca glucoza. Când glucoza și fructoza merg împreună, în cantități mici sunt foarte sănătoase. Cand mancam fructe ne ajuta, că au fructoză, glucoză. Când sunt in cantitate foarte mare, devin toxice. Și devin atat de periculoase incat poti sa faci diabet, îți scade imunitatea.

DR. VIRGIL STROESCU: CEA MAI IMPORTANTĂ MASĂ ESTE DIMINEAȚA - CUM E BINE SĂ FACEM

Dimineata trebuie sa mancam bine sa fie stomacu plin, jumatate din alimentatia zilei sa fie facuta dimineata. Nu trebuie să ne grăbim. Stai un sfert de oră, jumătate de oră să mănânci... Nu ne grăbește nimeni.

Mestecam bine, nu bem apă la masă, ci înaintea mesei, ca să spele tubul digestiv. Mâncăm ce trebuie. Mâncăm fructele inainte nu după ce am mâncat.

Sunt reguli si atunci e sanatos.

Dacă pe toate le pui de-a-ndoaselea, cum să fie? Si apoi de ce sa mananci in grabă? Pai mai poti mesteca bine? Iti mai face bine hrana? Atunci nu poti sa fii sanatos”, a declarat medicul nutriționist Virgil Stroescu, în exclusivitate, la Realitatea PLUS, în emisiunea Controversat cu Ionela Arcanu.