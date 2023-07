„Este semnătură cu bara între „N” și „D”. Deci, nu este semnătura mea. Este semnat cu bara în dreptul primarului. Am aflat acum 2 ore. Un post TV a prezentat că eu știam despre tot ce se întâmplă la aceste stabilimente.

Am sunat la directoarea de la DGASPC și Poliția Locală, să-mi prezinte înscrisuri. Nu am fost informat.

Mi s-a spus că au fost făcute adresă la arhitectul șef ca să se spună ce situația are clădirea. Am dat în judecată primăria, există hotărârea judecătorească să se pună documente, iar când i-am întrebat pe colegi de ce nu am fost informat, mi s-a spus: domnule primar, nu puteam să vă informăm. Au fost informați în scris, de instituții abilitate ale statului, că nu trebuiau să mă informeze. Respectiva anchetă era mai de mult, iar eu, fiind unul dintre subiecții dosarului, atât eu cât și alte persoane, s-a dorit ca primarul orașului Voluntari să nu aibă știință despre această situație. Am dat dispoziție să mi se prezinte în scris ce li s-a comunicat. Pandele nu a știut și nu a fost informat. Directoarea de la asistență socială și secretarea primăriei mi-au spus că nu aveau voie să mă informeze”, a declarat Florentin Pandele în emisiunea România Suverană.

Foto: Adresa prin care primarul Florentin Pandele cere un raport amplu despre situația tuturor stabilimentelor de aces gen din Voluntari.