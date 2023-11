Biroul de Presă al IPJ Harghita a făcut precizări despre aceste cazuri după ce, pe o reţea de socializare, un bărbat a povestit că sora sa a fost bătută cu pumnii şi picioarele, joi seara, când se întorcea acasă, de la serviciu.



"La data de 9 noiembrie, în jurul orei 23,00, poliţiştii din cadrul Poliţiei municipiului Miercurea-Ciuc au fost sesizaţi, de o femeie de 27 de ani, din localitate, cu privire la faptul că în timp ce se deplasa pe o stradă din municipiu, a fost agresată spontan de trei tinere, posibil minore, fiind lovită cu pumnii şi cu picioarele. În cursul aceleiaşi zile, o tânără de 22 de ani, în jurul orei 17,00, din comuna Tomeşti, a sesizat poliţiştii din cadrul Poliţiei municipiului Miercurea-Ciuc despre faptul că, în timp ce se afla pe o altă stradă din Miercurea-Ciuc, ar fi fost agresată de trei tinere, posibil minore. În ambele cazuri s-a constituit un grup de suspecţi cu privire la care poliţiştii din cadrul Biroului de Investigaţii Criminale efectuează cercetări, în vederea identificării autorilor şi probării întregii activităţi infracţionale a acestora", a transmis IPJ Harghita.



Fratele femeii de 27 ani agresată joi seara, Lóránd Burista, a declarat, pentru AGERPRES, că sora sa, de profesie arhitect, se îndrepta, în jurul orei 20,00, spre casă, pe strada Mihail Sadoveanu din Miercurea-Ciuc, când a fost abordată de trei fete, "de etnie romă", care din senin au început să o lovească cu pumnii şi picioarele.



Tânăra a încercat să treacă pe cealaltă parte a drumului, dar a continuat să fie lovită.



"Nu ştiu cât a durat incidentul, dar au bătut-o crunt. (...) Au zis ceva, ea nu a răspuns şi imediat au început să o lovească. Nu au furat nimic, e halucinant. Pur şi simplu, din rea-voinţă, nu am altă explicaţie", a spus bărbatul.



Acesta a mai arătat că sora sa este voluntar Salvamont, are condiţie fizică, dar pur şi simplu a fost luată prin surprindere.



Femeia a scos certificat medico-legal, potrivit căruia are leziuni în zona capului, a pieptului şi pe braţe care necesită 7-8 zile de îngrijiri medicale.



Potrivit sursei citate, tânara se simte mai bine, dar a suferit o "traumă emoţională".



Bărbatul a mai spus că acesta nu este un incident izolat, având semnale că au mai fost astfel de cazuri în oraş şi consideră că este o problemă care afectează întreaga comunitate.



"Cred că e o problemă care afectează toată comunitatea de aici, nu e ceva izolat. Am auzit că s-au mai întâmplat astfel de incidente şi e chiar periculos pentru persoanele singure să meargă pe stradă seara. În limitele legale, încurajez oamenii să ia măsuri de autoapărare, să aibă spray lacrimogen, cred că este necesar", a mai spus bărbatul.