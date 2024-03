Atac la Anca Alexandrescu după dezvăluirile din rețeaua Coldea. Cei care încearcă să o intimideze pe moderatoarea emisiunii "Culisele Statului Paralel" au folosit o identitate falsa a unui cetățean ucrainean pentru a boicota seria de dezvăluiri făcute de jurnalistă despre Florian Coldea, șeful statului paralel. Florian Coldea și acoliții săi au început o întreagă campanie de denigrare a jurnalistei și a trustului Realitatea PLUS. Patronii CryptoDATA au pus la cale un plan care are la bază mai multe infracțiuni cum ar fi: furt de identitate, grup infracțional organizat, fals în declarații și uz de fals. Bogdan Mărunțiș, unul dintre fondatorii companiei de criptomonede, a intrat în direct la Realitatea PLUS și s-a autodenunțat că a oferit informații false și a creat o întreagă conspirație. Anca Alexandrescu va depune o plângere la DIICOT pentru furt de identitate.