„Dati-mi voie sa va relatez ceva . Ce s-a intamplat cu domnul Piedone dupa ce a fost condamnat pana cand a reaparut eliberat. Cum spun fostii colegi ai domniei sale, in mod evident a fost extras, asta e expresia din penitenciare.

Ceea ce va prezint acum am verificat si m-am convins ca asa este. mi-a relatat prima data cineva, dupa care am verificat: Avea un comportament in puscarie pe care vi-l prezint: Facea tot timpul galagie, batea cu furculitele in gratii, facea show ”Vine mancarea”. Punea manele foarte tare, fara sa-l deranjeze nimeni.

Dadea telefoane, și in mod demostrativ demonstra celor de acolo cum conduce el primaria: Cine cu cine sa voteze, la cine sa apeleze ca sa obtina un vot. Deci el isi dirija lucrurile din primarie. Nu era deloc agreat si agreabil si avea un comportament ca el este al cuiva și ca el face ce vrea. Dar vadit. Si sa stiti ca era intr-o sectie speciala cu protejati.

Mai departe, demostra ca el dirija hotararile de consiliu si ce trebuie sa faca. Conducea primaria de acolo, dar o facea demonstrativ, sa se auda, nu numai ca dadea manelele tare. Sa arate cat e de smecher si ce face. Pentru ca asta e omul, de asta si-a luat si nume de scena.

Mergea foarte des in permisii si apoi el a iesit foarte mult, fara sa stie ca va fi eliberat vreodata, a iesit foarte mult la munca libera. Venea fiul sau, il lua dimineata si il aducea seara. Probabil conducea si mai bine primaria.

Toata lumea de acolo, cand a auzit de plecarea lui a zis „domnul acesta a fost extras”. Ceea ce va relatez sunt fapte. Stiu si cei de acolo, stiu si oamenii din penitenciar, mi s-a confirmat si personalul de acolo despre acest comportament al lui, si de oameni de acolo, si de oameni care au fost in vizita. Nimeni nu facea show-ul asta.

Ideea de extras este aceea ca a fost protejat și folosit mai departe. Tocmai de aceea a avut un regim din asta. El a stiut. Comportamentul asta ne spune foarte multe lucruri. Cine are puterea de a face aceasta in statul roman? Se vede bine ce rol are in toata povestea”, a spus Dorin Iacob.

Piedone, primarul fără drept de a fi primar

În cadrul emisiunii, Anca Alexandrescu a făcut o demonstratie cu acte si pe lege cum domnul Cristian Popescu Piedone uzurpă funcția de primar al sectorului 5. Legal, nu are acest drept.

Prin decizia penala nr. 566A/12.05.2022 pronuntata de Curtea de Apel Bucuresti Cristian Popescu Piedone a fost condamnat la pedeapsa de 4 ani de inchisoare pentru comiterea infractiunii de abuz in serviciu.

In acel moment, conform codului administrativ, la art.160, aliniatul 1, se spune urmatorul lucru: ca mandatul primarului inceteaza de drept in urmatoarele conditii: prin demisie, constatarea si sanctionarea in conditiile legii privind integritatea in exercitarea functiilor si a demnitatilor publice a unei stari de incompatibilitate, schimbarea domiciliului intr-o ala unitate admministrativ teritoriala. Cel mai important, punctul d spune: condamnarea prin hotarare judecatoreasca ramasa definitiva la o pedeapsa privativa de libertate indiferent de modalitatea de individualizare a executarii pedepsei.

In acest context, este foarte clar ca mandatul de primar al domnului Cristian Popescu Piedone a incetat odata cu aceasta decizie de condamnare penala.

„Vreau sa fac o distinctie foarte clara: Chiar daca au fost primari arestati, care au fost in penitenciar sau in arest preventiv, au putut sa revina in pozitia de primar, ba chiar sa candideze unii dintre ei. De ce au putut? Pentru ca lor li s-a suspendat calitatea de primar. Aceasta este diferenta fundamentala pe care codul administrativ il prevede. In mometul in care ai o hotarare definitiva si irevocabila in instanta, mandatul inceteaza, si insist asupra acestei chestiuni”, a spus ANca Alexandrescu.

In cadrul emisiunii, Anca Alexandrescu a aratat Decizia Prefectului in urma acestei condamnari.

Ordinul Nr. 358/9.06.2022 prin care prefectul Municipiului Bucuresti a constatat incetarea de drept a mandatului primarului Sectorului 5 in baza articolului 160 din Codul Administrativ.

Domnului Cristian Popescu Piedone i-a incetat mandatul. Nu a fost suspendat din funcție.

Ulterior, Consiliul Local al Sectorului 5 a dat o decizie că exercitarea calitatii de primar ii revine viceprimarului Melnic. Din acel moment, domnul Melnic a exercitat calitatea de primar. Nu s-au organizat alegeri in acel moment, foarte multa lume s-a intrebat de ce pe perioada pana cand a iesit Cristian Popescu Piedone primar din penitenciar nu s-au organizat alegerile. Sunt mai multe explicatii. Una dintre ele a fost ca politicul ar fi considerat nepotrivit sa organizeze aceste alegeri pentru ca fiul domnului Cristian Popescu Piedone, pe valul de emotie creat, ar fi castigat alegerile si ar fi ramas functia in familie, ceea ce de altfel isi doreste si acum.

In continuare, Anca Alexandrescu a prezentat referatul secretarului general al sectorului 5 prin care s-a propus repunerea in functie a primarului sectorului 5

In momentul in care Cristian Popescu Piedone a primit acea decizie la recursul in casatie, in hotararea instantei nu s-a facut nicio referire la calitatea de primar al domnului Cristian Popescu Piedone. Decizia instantei a fost doar anularea sentintei pe care o primise, ceea ce nu echivaleaza cu recapatarea postului de primar.

Nu exista nicio prevedere legala care sa fi permis o asemenea apreciere a instantei. Cristian Popescu Piedone nu mai avea mandatul de primar din ziua in care a primit condamnarea definitivă și irevocabila, lucru constatat de prefectul de la acea vreme, Toni Grebla.

Cand s-a dat decizia in data de 21 iunie 2023, domnul Cristian Popescu Piedone, cand a iesit primul lucru pe care l-a spus a fost „Ma intorc primar”. A doua zi, prefectul Capitalei de la acea vreme, doamna Diana Artene, o apropiata a domnului Cristian Popescu Piedone, astazi secretar la primaria sectorului 4, a dat o decizie – in 22.06.2023. Doamna prefect a creat aparenta de legalitate, de repunere in functie a domnului primar, dand un ordin in care se spune: „Se ia act de dispozitivul deciziei penale nr. 397/2023” insa nu stabileste repunerea in functie.

Dorin Iacob, candidat al partidului Alternativa Dreaptă la Primăria Capitalei, a comentat pe marginea acestui subiect.

Anca Alexandrescu: Daca mandatul era incetat, in ce baza doamna prefect a dat acest ordin?

Dorin Iacob: Pentru ca in realitate doamna prefect nu gaseste nicaieri in legea romana ceva care sa reglementeze aceasta situatie. Cu atat mai putin, nici dispozitivul acela de casare a sentintei

Anca Alexandrescu: Dar nu a fost suspendat din functia de primar. A incetat mandatul

Dorin Iacob: Deci acel mandat nu mai există. Punct. Suntem in urmatoarea situatie: Casarea sentintei domnului Piedone l-a eliberat. Dar nu exista nici in codul administrativ, nicaieri in dreptul romanesc, rezolvata problema unei repuneri a lui intr-un mandat de primar care a incetat odata de drept. Tocmai de aceea, la nivelul acela, judecatorul nu a putut sa prevada sau sa constate intr-un fel, neavad nici o norma legala, ca ar fi putut sa fie repus in pozitia de primar. Pentru ca nu exista in codul administrativ si nicaieri in legile din România o asemenea situatie. Nu este reglementat. Dar nu avea bază legala sa faca asta.

Anca Alexandrescu: Tocmai de aceea, dacă era de buna credinta domnul Piedone nu s-ar fi dus a doua zi la primarie.

Dorin Iacob: Ar fi cerut cel mult sa se faca alegeri. Daca doamna respectiva nu era o apropiata a domnului Cristian Popescu Piedone, spunea: trebuie sa mergeti in instanta sa constatati acest lucru. Trebuie sa tinem cont la această realitate: ca toti pe care ii intalnim la această repunere sunt apropiati ai domniei sale.

Anca Alexandrescu: Doamna prefect, cand a dat ordinul, de ce nu a spus „Constat anularea si repunerea de drept”

Dorin Iacob: Pentru că nu are ce invoca. Nu are baza legala. Este un vid legislativ

Anca Alexandrescu: Un judecator imi spune: nu exista nicio posibilitate legala, niciunde pe lumea asta, ca un primar sa fie numit prin ordin de prefect.

Dorin Iacob: Da, pentru ca la asta se reduce acum. Sa numesti un primar prin ordin de prefect. Suntem in situatia unui vid legislativ. Aceasta situatie care s-a intamplat cu domnul Cristian Popescu nu a fost prevazuta de lege ca sa fie reglementata in mod foarte clar. Domnia sa si amicii domniei sale, ii vedem semnatari ai unor hartii interesante. Noi suntem in tara in care un procuror general si cu un director adjunct de SRI au semnat protocoale fără bază legală. Ne miram ca un secretar de primarie creaza situatii si norme legale.

