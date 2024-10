„I-am spus: „Vladimir, dacă te duci după Ucraina, o să te lovesc atât de tare încât nici nu-ți vine să crezi. Te lovesc chiar în mijlocul Moscovei”. Am spus: „Suntem prieteni, nu vreau să facem asta, dar nu am de ales”, a spus Trump pentru The Wall Street Journal.

Potrivit lui, Putin a răspuns „nicio cale”, care poate fi tradus prin „niciun fel” sau „nu poate fi posibil”. Cu toate acestea, potrivit lui Trump, el l-a avertizat încă o dată pe președintele rus: „Veți avea foarte multă durere de cap, iar eu o să-ți iau protecția de deasupra capului”.

Trump nu a precizat când și în ce circumstanțe a avut loc această conversație. În același timp, el a remarcat încă o dată că el și Putin au avut o relație excelentă. Președintele rus „știe că sunt [dat naibii] nebun”, a subliniat Trump.

Anterior, la una dintre întâlnirile sale cu sponsorii campaniei sale electorale, Trump a spus că va bombarda Moscova ca răspuns la invazia Ucrainei de către armata rusă. Acest lucru, după cum scrie Washington Post, i-a surprins pe unii dintre donatorii campaniei sale.

După aceasta, Trump l-a declarat pe președintele ucrainean Vladimir Zelenski responsabil pentru declanșarea războiului. „Nu ar fi trebuit niciodată să permită începerea acestui război... Ucraina nu este ceea ce era înainte”, a spus candidatul republican la președinție.

În opinia sa, Ucraina era „comoara prețuită” a lui Putin și, când a văzut că Trump a dispărut și că Statele Unite sunt conduse de „idioți”, a decis să invadeze și să-și ia „comoara”. „Acest lucru nu s-ar fi întâmplat dacă aș fi fost acolo [la Casa Albă]”, a subliniat fostul președinte.

„24 de ore sunt suficiente pentru a pune capăt războiului”

Trump a mai spus în mod repetat că 24 de ore ar fi suficiente pentru a pune capăt războiului ruso-ucrainean. Potrivit Bloomberg, el intenționează să organizeze un summit de pace cu participarea președinților Ucrainei și Rusiei. El vrea să forțeze Kievul să participe la negocieri sub amenințarea reducerii sprijinului militar, iar Moscova, dimpotrivă, cu ajutorul amenințărilor de a crește aprovizionarea cu armele armatei ucrainene.

Mai târziu, The Washington Post a scris că planul lui Trump pentru Ucraina implică abandonarea Crimeei și Donbasului de către Kiev. În același timp, echipa fostului președinte nu este clară care va fi soarta celorlalte teritorii ocupate în acest caz - părți din regiunile Zaporojie și Herson.