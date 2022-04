În cartea ei "Dizzy & Jimmy: My Life With James Dean: A Love Story", publicată în 2000, Sheridan - supranumită Dizzy încă din copilărie - a scris despre povestea de dragoste pe care a trăit-o cu actorul, când ambii îşi începeau cariera în industria de divertisment, la începutul anilor ’50, în New York City.

Sheridan a apărut în rolul Helen Seinfeld, pensionara din Boca Vista West, Florida („Cum ar putea cineva să nu-l placă?”, spune ea, referindu-se la fiul ei), în toate cele nouă sezoane ale sitcomului de la NBC.

Jerry Seinfeld i-a adus un omagiu lui Sheridan pe reţelele de socializare: "Liz a fost întotdeauna cea mai dulce şi mai drăguţă mamă de la TV pe care şi-o putea dori un fiu. De fiecare dată când a venit în serialul nostru, a fost cel mai plăcut sentiment pentru mine. Sunt atât de norocos că am cunoscut-o".

Ea şi-a făcut debutul pe ecran într-un episod din "Kojak" în 1977 şi a continuat să lucreze la alte seriale TV, inclusiv "Archie Bunker's Place", "St. Elsewhere", "One Day at a Time", "Newhart", "Moonlighting", "Herman's Head", "Family Ties", "Hill Street Blues", "Empty Cuib" şi "Life with Louie".

Sheridan a fost căsătorită cu trompetistul de jazz şi scriitorul Dale Wales din 1985 până la moartea lui în 2003. Au fost împreună din 1960 şi au o fiică.