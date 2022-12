Fosta mare scrimeră Ana Pascu şi fostul luptător Gheorghe Berceanu sunt cele mai proeminente figuri din sportul românesc care au încetat din viaţă în 2022, lăsându-l mai sărac.

Pe lângă Ana Pascu, scrima românească a pierdut-o şi pe Olga Orban-Szabo, prima medaliată olimpică şi prima campioana mondială a acestui sport în ţara noastră, dar şi pe fostul medaliat şi antrenor Florin Zalomir.

Alături de fostul campion olimpic Gheorghe Berceanu, ne-au mai părăsit în acest an fostul mare handbalist Petre Ivănescu, fostul voleibalist şi antrenor Constantin Chiţigoi, legendarii baschetbalişti Gheorghe Novac şi Ecaterina Ciortan, fostul boxer Costică Dafinoiu etc.

Fotbalul a fost marcat de dispariţiile foştilor dinamovişti Mircea Stoenescu şi Constantin Eftimescu, de moartea foştilor internaţionali Ion Zare şi Virgil Dridea sau de pierderea suferită de fotbalul craiovean, decesul reputatului antrenor Nicolae Zamfir.

Principalele decese din sportul românesc în 2022:

IANUARIE

5: Se stinge, la 83 de ani, Olga Orban-Szabo, prima medaliată olimpică şi prima campioana mondială a scrimei româneşti. Olga Orban-Szabo a câştigat argintul în competiţia individuală la Jocurile de la Melbourne în 1956. Tot ea a devenit în 1962, la Buenos Aires, şi prima campioană mondială la floretă individual.

5: Fostul fotbalist dinamovist, arbitru şi conducător Mircea Stoenescu moare la vârsta de 78 de ani. Stoenescu, fost fundaş, a câştigat trei titluri de campion cu Dinamo, în 1962, 1971, 1973, precum şi Cupa României, în 1968. A mai jucat la Dinamo Piteşti şi Dinamo Slatina.

16: Antrenorul emerit Virgil Pleşca a decedat la vârsta de 68 de ani. Pleşca a activat în cadrul Clubului Sportiv Şcolar Triumf şi la naţionalele României de juniori, ca pe urmă să facă trecerea către postul de antrenor federal, pe care l-a ocupat în perioada 1994-2015. Ulterior din 2015 a ocupat poziţia de preşedinte al comisiei de organizare competiţii, legitimare şi clasamente din cadrul Federaţiei Române de Polo.

17: Fotbalistul Marijan Maric, de la Ripensia Timişoara, a decedat la vârsta de 19 de ani, în urma unui accident de circulaţie.

17: Fostul jucător şi antrenor Toma Iorga a decedat la vârsta de 60 de ani. Toma Iorga a început rugby-ul la CS Locomotiva Bucureşti, club cu care a ieşit campion naţional de juniori în 1978, iar ca senior a jucat la Ştiinţa Bucureşti. În cariera de antrenor a condus mai multe echipe de juniori, printre care Liceul Aurel Vlaicu, RC Magic Bucureşti, CS Metrorex şi Colegiul Tehnic Dinicu Golescu, unde activa şi în prezent. De asemenea, el s-a aflat şi la conducerea lotului naţional de juniori al României, unde a făcut echipă cu Dodo Muntean.

26: Fostul fotbalist Bogdan Rădos s-a stins din viaţă la vârsta de doar 50 de ani. A jucat la Mureşul Deva, Viitorul Hunedoara, Corvinul Hunedoara şi Minerul Certej. A fost internaţional de juniori UEFA '90 şi a debutat în prima echipă a Corvinului, în Divizia A, la doar 17 ani.

29: Unul dintre cei mai importanţi descoperitori şi şlefuitori de talente din voleiul românesc, profesorul Radu Miclea, a încetat din viaţă la doar 65 de ani. Cariera de antrenor a lui Radu Miclea a fost legată de performanţele de excepţie realizate de clubul masculin de volei LAPI Dej. Miclea a fost el însuşi component al primei echipe de juniori din Dej medaliată la un campionat naţional de volei (bronz, în 1975). Radu Miclea a revenit la Dej în 1996, după ce, timp de 16 ani a activat ca antrenor la Constanţa, unde a crescut generaţii de jucători.

FEBRUARIE

23: Fostul internaţional Ion Adrian Zare a încetat din viaţă la vârsta de 62 de ani. Ion Zare a îmbrăcat de şapte ori tricoul echipei naţionale de fotbal a României, în perioada 1984-1987, participând şi la EURO 84. A evoluat în cariera sa pentru FC Bihor, Dinamo, Victoria şi Flacăra Moreni, ulterior plecând în Ungaria, unde a îmbrăcat tricoul formaţiilor Siofok şi Pecs.

25: Fosta internaţională Victorina Simion a încetat din viaţă la vârsta de 62 de ani. Victorina Simion a îmbrăcat de 65 ori tricoul echipei naţionale feminine de fotbal a României, în perioada 1990-1997, reuşind să marcheze 57 de goluri sub tricolor. Simion a evoluat în Divizia A la CFR Craiova, fiind golghetera campionatului în sezonul 1991/1992, cu 60 de goluri înscrise, fiind şi campioană în ediţia respectivă. A jucat la echipa din Bănie în perioada 1990-1995, în 1996 a evoluat la Sitespor Istanbul, iar în 1997 la Coruna Câmpina.

MARTIE

26: Andrei Drăghici, 23 ani, component al echipei masculine de polo pe apă CS Dinamo Bucureşti, a decedat după ce i s-a făcut rău în timpul meciului cu CS Rapid Bucureşti, din Superliga Naţională.

28: Fostul internaţional Constantin Chiţigoi a decedat la vârsta de 72 de ani. Născut în 1950, la Bucureşti, Constantin Chiţigoi a fost component al naţionalei de volei a României, cu care a ocupat locul 5 la Jocurile Olimpice de la Munchen, din 1972. De asemenea, a ocupat locul 4 la Campionatul European din 1975 şi locul 6 la Campionatul Mondial din 1974. Ca jucător, Chiţigoi a activat la Rapid (1969-1974), devenind vicecampion naţional în 1972, şi la Steaua (1974-1977), echipă cu care a terminat de patru ori pe locul secund în campionat. Constantin Chiţigoi a fost selecţionerul naţionalei masculine a României în perioada 1998-2001, dar a cucerit şi de patru ori titlul naţional cu formaţia feminină Rapid între 1992 şi 1996. De asemenea, a mai antrenat, printre altele, formaţiile Calculatorul Bucureşti, Elcond Zalău, ''U'' Craiova, ProVolei Craiova şi Unic Piatra Neamţ, dar şi lotul naţional de juniori (1997).

30: Ludovic Foldvary, fost antrenor al lotului olimpic feminin de canotaj al României, a decedat la vârsta de 79 de ani. Ludovic Foldvary a fost cadru didactic la Politehnica Timişoara şi antrenor la Clubul Şcolar Timişoara, iar sportivele antrenate de de el au obţinut numeroase rezultate interne şi internaţionale. A fost antrenor la lotul olimpic feminin în perioada 1982-1983 şi la lotul feminin de junioare în perioada 1984-1985.

APRILIE

1: Legendarul handbalist şi antrenor Petre Ivănescu s-a stins din viaţă la Essen (Germania), cu două săptămâni înainte de a împlini 86 de ani. Născut pe 15 aprilie 1936, la Bucureşti, Petre Ivănescu a fost unul dintre liderii primei mari generaţii de handbal în 7. Dublu campion mondial cu naţionala României (1961 şi 1964), Petre Ivănescu a câştigat Cupa Campionilor Europeni în 1965, cu Dinamo, precum şi 13 titluri naţionale. Ivănescu era stabilit de mai bine de 40 de ani în Germania, unde a făcut carieră ca antrenor. A antrenat la nivelul Bundesligii peste 30 de ani, timp în care a câştigat, printre altele, titlul cu Gummersbach în 1982 şi 1983 şi cu TUSEM Essen (1986).A fost, de asemenea, antrenor al naţionalei masculine a Germaniei, precum şi al naţionalei României.

6: Fosta mare scrimeră Ana Pascu, preşedintă a Federaţiei Române de Scrimă între 1982 şi 2013, a încetat din viaţă la vârsta de 77 de ani. Ana Pascu a reprezentat România la cinci ediţii ale Jocurilor Olimpice şi a câştigat două medalii de bronz. La Campionatele Mondiale de juniori a câştigat aurul în 1963, după care a urcat de 7 ori pe podiumul mondial la senioare, aur cu echipa la Havana în 1969, argint la echipe în 1970 şi de cinci ori a luat bronz, în 1967, 1971, 1973, 1974, 1975. Ana Pascu a fost apoi preşedinta Federaţiei naţionale de scrimă, vicepreşedinte al Comitetului Olimpic şi Sportiv Român şi vicepreşedinte al Federaţiei Internaţionale de Scrimă. A condus Federaţia Română de Scrimă între 1982 şi 2013, un record de longevitate în România, timp în care s-au cucerit 134 de medalii: 9 la Jocurile Olimpice, 57 la Campionatele Mondiale şi 68 la Campionatele Europene. La nivel internaţional, Ana Pascu a fost membră a Comisiei de Regulament FIE, între 1984-1988, a Comisiei de Arbitraj FIE, între 1988-1996, a Comitetului Executiv FIE, între 1996-2004, şi vicepreşedinte al FIE, între 2004-2021.

MAI

7: Fostul fotbalist Simion Mironaş a decedat la vârsta de 56 de ani. Fostul fundaş a jucat pentru Gloria Bistriţa nu mai puţin de 153 de meciuri, înscriind 32 de goluri. Mironaş a mai jucat în cariera sa la FC Argeş, Dinamo, Rapid, Bekescsaba, încheindu-şi cariera la Corvinul Hunedoara (2001). Simion Mironaş este singurul fotbalist român care a jucat două meciuri în aceeaşi etapă, în sezonul 1994-1995, pentru Gloria, iar apoi pentru Dinamo, la diferenţă de câteva zile.

17: Se stinge antrenorul emerit Vasile Dumitrescu, la vârsta de 85 de ani. Dumitrescu a contribuit la descoperirea şi ascensiunea mai multor campioane ale tenisului de masă, printre care Otilia Bădescu, Adriana Zamfir, Carmen Găgeatu, Anca Cheler, Simona Savu, Aura Zugravu, Anamaria Enescu, Mihaela Encea sau Laura Duţă. Printre alte performanţe notabile, în 1983 a câştigat toate titlurile naţionale pe echipe cu Juventus 83, reuşind să obţină peste 200 de medalii pe plan internaţional din postura de antrenor şi a condus lotul naţional al României.

29: Fostul fotbalist şi antrenor Virgil Dridea, un simbol şi o adevărată legendă a clubului Petrolul Ploieşti, încetează din viaţă la vârsta de 81 de ani. Născut pe 17 noiembrie 1940, la Ploieşti, Virgil Dridea şi-a legat, firesc, aproape întreaga carieră de echipa de suflet, Petrolul Ploieşti. A debutat în primul eşalon pe 24 august 1958, într-un meci cu Jiul Petroşani (3-0), iar în acel sezon devenea, pentru prima dată, campion al României, alături de Petrolul. A repetat performanţa în 1965-1966, având în palmares şi Cupa României, câştigată în ediţia 1962-1963, iar în bătălia cu FC Liverpool, purtată în toamna lui 1966, în Cupa Campionilor Europeni, a fost titular în meciurile de la Ploieşti şi în cel de baraj, de la Bruxelles. A adunat, pe parcursul a opt stagiuni, 82 de prezenţe în tricoul Petrolului, ultima pe 3 septembrie 1968, tot într-un meci cu Jiul Petroşani. Cariera de jucător şi-a încheiat-o doi ani mai târziu, la Metalul Plopeni, dedicându-se, mai apoi, celei de antrenor. Le-a pregătit pe Metalul Plopeni, până în 1983, a mers, după aceea, în Angola, la Pedro Atletico do Huambo (1983-1985), iar la revenirea în ţară a preluat-o pe Prahova CSU Ploieşti, cu care a promovat în Divizia B. În vara lui 1988 a trecut pe banca formaţiei sale de suflet, reuşind să readucă Petrolul în prima divizie, în 1989, dar şi în competiţiile europene, sub comanda sa "găzarii" întâlnind-o pe Anderlecht Bruxelles, în ediţia 1989-1990 a Cupei UEFA. În 1992 a plecat în Siria, pregătind echipa armatei, iar mai apoi le-a antrenat pe Dacia Unirea Brăila (1994-1995), Metalul Plopeni (1995-1996) şi Midia Năvodari (1998-1999). A revenit pe banca Petrolului în stagiunea 1999-2000, iar în perioada 1 iulie 2004-31 decembrie 2004 a avut cel de-al treilea mandat la cârma "lupilor".

IUNIE

2. Fostul arbitru şi observator Laszlo Sajtos a decedat la vârsta de 60 de ani, într-un accident rutier. Născut pe 12 martie 1962, Laszlo Sajtos a arbitrat 28 de meciuri în prima divizie de fotbal, în perioada 1996-1999.

8: Fostul boxer şi antrenor Costică Dafinoiu, medaliat cu bronz la Jocurile Olimpice de la Montreal din 1976, la categoria semigrea (81 kg), a decedat la vârsta de 68 de ani. S-a retras din activitatea competiţională în anul 1981 şi a urmat Şcoala de antrenori, după absolvirea acesteia devenind antrenor de box în Brăila, la fostul Box Club, devenit ulterior CSM Brăila

18: Fostul portar şi conducător dinamovist Constantin Eftimescu a încetat din viaţă, la vârsta de 70 de ani. În 10 ani de carieră în poarta echipei din Şoseaua Ştefan cel Mare, în două perioade, 1971-1973 şi 1976-1984, Eftimescu a apărat aproape 100 de meciuri pentru Dinamo în toate competiţiile, campionat, Cupa României şi cupele europene. Eftimescu a mai evoluat la Dinamo Slatina (1973-1976), Victoria Bucureşti (1984-1986), Delta Dinamo Tulcea (1986-1987), CS Târgovişte (1987-1988) şi Chimia Rm. Vâlcea (1988-1989). A câştigat şapte trofee Eftimescu cu Dinamo, cinci titluri de campion al României (1973, 1977, 1982, 1983, 1984), Cupa României (1982, 1984), participând la cea mai importantă performanţă a echipei Dinamo în cupele europene, semifinalele Cupei Campionilor Europeni în 1984.

IULIE

2: Îşi pierde viaţa fotbalistul Roland Stănescu, la doar 32 de ani, sărind de pe un bloc. A jucat la Dacia Unirea Brăila, CS Baloteşti, Minerul Motru, FC Argeş şi Juventus Bucureşti.

AUGUST

23: Fostul portar Ioan Bucu a decedat la vârsta de 66 de ani. Născut la data de 26 ianuarie 1956, la Săveni, în judeţul Botoşani, Ioan Bucu a început fotbalul la echipa locală, Tractorul, apoi, îndrumat de tatăl său, a venit la Iaşi pentru studii şi a ajuns la Politehnica. Bucu a ajuns la loturile naţionale şi a debutat sub tricolor în Turcia, în 1978, apoi a apărat poarta României la Universiada din 1979, găzduită de Mexic. În 1985, Bucur s-a transferat la Dinamo Bucureşti, iar în 1988 a revenit la Poli. După încheierea carierei sportive a lucrat în administraţie fiind conducătorul secţiei de fotbal la clubul ieşean, dar şi directorul Direcţiei pentru Sport şi Tineret a Judeţului Iaşi.

30: Fostul campion olimpic la lupte greco-romane Gheorghe Berceanu, supranumit ''Hercule de buzunar'', a încetat din viaţă la 72 de ani. La Olimpiada de la Munchen '72, Gheorghe Berceanu cucerea titlul la greco-romane, cat. 48 de kg, spulberându-şi toţi adversarii. Gheorghe Berceanu a început să practice luptele greco-romane la clubul Electroputere din Craiova, sub îndrumarea antrenorului Ilie Marinescu. S-a transferat apoi la Clubul Sportiv al Armatei Steaua Bucureşti, unde a înregistrat succesele sale, atât ca sportiv, cât şi ca antrenor. Campion olimpic la Jocurile Olimpice de la Munchen 1972, Berceanu fost neînvins mai bine de trei ani la categoria 48 kg. A fost dublu campion mondial, în 1969 şi 1970, şi triplu campion european (1970, 1972, 1973). Berceanu a mai obţinut o medalie de argint la Jocurile Olimpice din 1976 şi o medalie de argint la Mondialele din 1975, având şi opt titluri de campion naţional. După retragerea din activitatea competiţională a devenit antrenor la secţia de lupte greco-romane a clubului Steaua.

SEPTEMBRIE

11: Fostul fotbalist Florin Hidişan s-a stins duminică din viaţă la doar 40 de ani. Născut la Râmnicu Vâlcea, Hidişan a debutat pentru FC Argeş Piteşti în Liga I pe 23 august 2003 într-un meci terminat la egalitate împotriva echipei FC Timişoara. De-a lungul carierei a mai jucat pentru Universitatea Cluj, Pandurii Tg. Jiu, FC Braşov, CS Otopeni, UTA.

14: Fostul antrenor Nicolae Zamfir, care a lucrat la clubul de fotbal Universitatea Craiova în cea mai mare parte a vieţii sale, s-a stins, miercuri, la vârsta de 77 de ani. Reputatul tehnician a lucrat în cadrul clubului între anii 1980-1990, 1991-1993, 1994-1995 şi 1997 atât la nivel de seniori, cât şi la juniori. Nicolae Zamfir s-a alăturat proiectului renaşterii Universităţii Craiova în iarna lui 2013, punându-şi priceperea în slujba construirii unui Centru de Juniori puternic. El a mai lucrat în cariera sa la Bdin Vidin (Bulgaria), FC Drobeta-Turnu Severin, Chimia Râmnicu Vâlcea şi JEF United Ichihara (Japonia).

28: Doru Rădulescu, fost component al echipei naţionale de baschet masculin, a încetat din viaţă la vârsta de 61 de ani. Rădulescu a fost unul dintre cei mai importanţi jucători ai generaţiei sale şi a participat la Campionatul European de baschet masculin - ediţia 1985, acolo unde a reprezentat România (locul 10) în confruntările cu Israel, Olanda, Iugoslavia, Franţa şi Spania. Doru Rădulescu a făcut parte din lotul echipei care a adus prima medalie în baschetul masculin românesc şi a jucat în cupele europene alături de Dinamo Oradea.

30: Fostul fotbalist Alexandru Vagner a decedat la vârsta de doar 33 de ani. Alexandru Vagner avea peste 100 de meciuri în prima ligă de fotbal, disputate pentru Gloria Bistriţa, FCM Târgu Mureş, FC Braşov şi Concordia Chiajna. El a mai evoluat în carieră la FC Baia Mare, Forex Braşov şi SR Braşov. În 2018, Alexandru Vagner a renunţat la cariera de fotbalist profesionist şi s-a dedicat pokerului. Vagner suferise un infarct pe 20 septembrie şi fusese internat în stare gravă în Spitalul Judeţean din Braşov.

OCTOMBRIE

3: Vicecampionului olimpic Florin Zalomir şi-a luat viaţa în locuinţa sa din Otopeni, la vârsta de 41 de ani. Zalomir a câştigat numeroase medalii, cele mai importante fiind argintul olimpic cu echipa de sabie la Londra, titlul de campion mondial cu echipa în 2009 şi aurul european tot cu echipa în 2006. La acea ediţie de la Izmir din 2006, el a cucerit şi singura lui medalie la individual, una de bronz.

17: Fostul judoka Vasile Cojoc, multiplu campion naţional şi medaliat la turnee internaţionale, a încetat din viaţă, la doar 35 de ani.

18: Fostul mare baschetbalist Gheorghe Novac, jucător de legendă al clubului Dinamo, s-a stins din viaţă la vârsta de 77 de ani. Novac a participat ca jucător la cinci turnee finale FIBA EuroBasket cu echipa naţională: 1965, 1967 (locul cinci), 1969, 1973 şi 1975. Ulterior a antrenat echipa naţională (1985-1991) pe care a condus-o la două turnee finale FIBA EuroBasket, în 1985 şi 1987. A jucat la Rapid Bucureşti (1961-1962), iar apoi a trecut pe la Olimpia Bucureşti (1962-1964) în divizia a doua, înainte de a ajunge la Dinamo, pentru care a jucat între 1964 şi 1981, câştigând 13 campionate. Şi-a început cariera de antrenor la Dinamo, ca secund (1981-1982), iar apoi a fost antrenor principal între 1983 şi 1990, cucerind două titluri de campionat naţional. De asemenea, a fost şi comandantul clubului Dinamo (1991-1996).

DECEMBRIE

5: Fosta mare baschetbalistă Ecaterina Ciortan a încetat din viaţă la vârsta de 82 de ani. Ciortan face parte din galeria jucătoarelor importante din istoria baschetului autohton, fiind componentă de bază a echipei divizionare Constructorul Bucureşti, dar şi a naţionalelor României din anii 60-70. Născută în Timişoara, în data de 26 ianuarie 1940, Ecaterina Ciortan a fost o jucătoare exponenţială pentru municipiu. Ea s-a făcut remarcată în Timişoara şi ulterior a început să strălucească sub panourile de baschet din întreaga ţară, fiind o apreciată coordonatoare de joc, fapt care i-a adus mai întâi un transfer la Braşov, iar apoi unul la Bucureşti. A urmat cursurile Liceului Mixt Maghiar din oraşul natal, după care a absolvit cursurile Facultăţii de Construcţii din Bucureşti. S-a remarcat rapid şi la nivelul echipelor naţionale, fiind cooptată sub tricolor în perioada 1958-1972, atât la tineret, cât şi la senioare.

14: Unul dintre cei mai reprezentativi pilieri ai echipei naţionale de rugby a României, Constantin Dinu, a decedat miercuri seara, la vârsta de 77 de ani, după o lungă luptă cu o boală necruţătoare. După debutul în handbal şi haltere în 1959, la Liceul Sf. Sava, începe să joace rugby, sportul care l-a consacrat, în 1960, ca junior al Clubului Locomotiva Griviţa Roşie, avându-i antrenori pe Constantin Cocor şi Ilie Milea. În 1962, a trecut la echipa de seniori a aceluiaşi club, unde a jucat timp de 7 ani (până în 1968), fiind instruit de Dumitru Manoileanu, Viorel Moraru şi Radu Demian. A cucerit două titluri de campion, iar în 1964 a câştigat şi Cupa Campionilor Europeni. În perioada 1969-1973 a jucat la Ştiinţa Petroşani, unde a fost antrenat de Theodor Rădulescu şi Dumitru Manoileanu, pentru ca în 1973 să revină la Griviţa, unde a mai jucat până în 1983. Din 1983, timp de un an, a activat în Italia ca antrenor-jucător la echipa de Divizie B Reggio-Calabria. A plecat apoi în Franţa, unde tot din postura de antrenor-jucător a trecut pe la echipele Cholet din Divizia a III-a (1984-1987) şi la clubul Snuc Nantes din Divizia B, între 1987 şi 1990, an în care şi-a încheiat activitatea de sportiv. Totodată, la Nantes a avut şi funcţia de antrenor regional în comitetul acestui oraş. Ulterior a fost solicitat, între 1990-1996, la echipa AS Police Paris, de Divizia B. A fost component al echipei naţionale de juniori între 1962 şi 1965, iar din 1965 până în 1983 a făcut parte din reprezentativa de seniori, timp de 18 ani, printre alte multe turnee şi jocuri internaţionale adunând 17 partide împotriva Franţei, dintre care cinci câştigate. În Cupa FIRA (Campionatul European) a ocupat de două ori primul loc (1981, 1983), de trei ori locul secund (1974, 1978, 1979) şi o dată locul al treilea (1982).

17: Fostul internaţional, antrenor şi conducător de club Constantin Gîrjoabă moare la 59 de ani. Născut la Bucureşti, pe 16 noiembrie 1963, Gîrjoabă a făcut parte din naţionala U20 a României, care în 1981 a obţinut medalia de bronz la Campionatul Mondial din Australia. Acesta a evoluat pe postul de portar şi a activat în cariera sa la echipe precum Progresul, Sportul Studenţesc, Jiul Petroşani, Rapid Bucureşti, Callatis Mangalia şi Farul Constanţa, unde, după ce s-a retras din activitatea de fotbalist, a fost şi antrenor, şi preşedinte.

27: Florin Grapă, unul dintre antrenorii marcanţi în ultimele decenii în voleiul feminin românesc, a decedat la vârsta de 68 de ani, după o luptă dură cu o boală nemiloasă. De numele său se leagă toate performanţele formaţiei feminine Ştiinţa Bacău, pe care a preluat-o în 1988. Între 1986 şi 2000 a fost antrenorul selecţionatelor de cadete şi junioare ale României. Apoi, din 2001, a pregătit în mai multe rânduri lotul naţional de senioare, sub conducerea sa, naţionala calificându-se de mai multe ori la Campionatele Europene.