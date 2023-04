Dumitru Moroșanu a fost redactor muzical, de rubrică, realizator de emisiuni, redactor-şef adjunct și realizator la Cerbul de Aur. O viață trăită cu oameni și pentru oameni, cu veselie și pentru veselie, într-un cuvânt: divertisment. Dumitru Moroșanu a făcut un balans excelent între muzică, scris, imagine și scene colosale, fiind un stâlp de rezistență în perioada în care televiziunile luau avânt.

La Radio România Actualități a oferit în urmă cu mulți ani un interviu în care a vorbit despre implicarea sa la Cerbul de Aur. Cu o modestie care l-a carcaterizat întreaga viață, Dumitru Moroșanu a povestit despre contribuția sa, fiind prezent la aproape toate momentele:

"În '68 a început Cerbul de Aur. Eu în '68 nu am fost atunci la Brașov, trebuia să mă organizez, eram la Radio Iași în vremea aceea și trebuia să pot să ajung. Dar în '69 am apărut acolo și cu ajutorul lui Dinu Săraru care era șeful Biroului de Relații cu Presa am obținut bilete, un loc în sală la festivalul Cerbul de Aur (...) Am avut norocul să stau lângă Gigliola Cinquetti. Chiar așa a fost! Și nu numai asta, dar ca să vezi tu cum se întâmplă lucrurile în viață, anul ăsta are și ea un recital la Cerbul de Aur (n.r anul în care a dat acest interviu, disponibil la momentul actual de 3 ani pe platforma Youtube)", spunea regretatul om de televiziune.