Actriţa, născută în Denver, care a jucat alături de Frank Sinatra şi Dean Martin în musicalul cu gangsterii plasat în Chicago ''Robin and the 7 Hoods'' şi era cunoscută totodată din pelicula pe teme juridice ''The Young Philadelphians'', cu Paul Newman în rolul principal, a murit duminică seară.

Fiica actriţei a confirmat decesul mamei ei

Claudia Cowan, corespondentă a postului de ştiri Fox, fiica actriţei şi a defunctului publicist Warren Cowan, a confirmat decesul mamei ei pentru canalul de televiziune.

''Minunata mea mamă a murit în pace la 5:28 în această seară. Am fost cu ea în această dimineaţă şi ştiu că m-a aşteptat să mă întorc cu bine acasă ca să poată pleca'', a spus Cowan pentru Fox News Digital.

Rush, care a mai fost căsătorită cu actorul din ''Star Trek'' Jeffrey Hunter, precum şi cu Jim Gruzalski, a câştigat un Glob de Aur în 1954 graţie interpretării din filmul SF ''It Came From Outer Space''.

Actriţa a fost nominalizată la un Glob de Aur pentru filmul „Hell and High Water”

Actriţa a fost totodată nominalizată la un Glob de Aur pentru filmul ''Hell and High Water'', despre o expediţie cu submarinul în Alaska. A jucat totodată în emisiunile de televiziune ''Peyton Place'', ''All My Children'' şi ''7th Heaven''.

n serialul din anii 60 ''Batman'' a interpretat personajul negativ Nora Clavicle în câteva episoade.

Ruth a mai jucat rolul soţiei personajului interpretat de James Mason în drama ''Bigger Than Life'', alături de starul de la Hollywood, Rock Hudson în drama romantică ''Magnificent Obsession'' şi a apărut în filmul SF ''When Worlds Collide''.

A jucat alături de Newman în westernul din 1967 ''Hombre'', cu Sinatra în comedia ''Come Blow Your Horn'' (1963) şi cu Dean Martin în filmul despre al Doilea Război Mondial ''The Young Lions'' (1958), din distribuţia căruia făcea parte şi Marlon Brando.