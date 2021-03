Marius Dinulescu, edilul comunei Catane, a murit după ce s-a luptat câteva săptămâni cu virusul. Informaţia a apărut aseară, pe reţelele de socializare, unde mai mulţi colegi de partid şi-au exprimat regretul pentru dispariţia fulgerătoare a lui Mane, aşa cum îl strigau apropiaţii.

Viceprimarul comunei Catane a dezvăluit, pentru GdS, cum s-a produs tragicul eveniment.

"Din păcate, este adevărat. Mane a decedat ieri, la spital. Am înţeles că a făcut un stop cardio-respirator. El s-a simţit rău de mai mult timp, dar nu a vrut să meargă la spital de la început. Am chemat medicul de familie, la un moment dat părea să se simtă mai bine, dar îmi tot spunea că se simte obosit şi nu se poate odihni. Până la urmă, familia a sunat la Salvare şi a fost dus la Craiova, la Spitalul de Boli Infecţioase. Am vorbit cu el zilele trecute, spunea că este mai bine, avea 80 saturaţia de oxigen. Apoi am înţeles că i-a scăzut brusc, că l-au băgat la Terapie Intensivă, iar ieri ni s-a comunicat că a murit", a afirmat viceprimarul Gheorghe Mărgărit.

Marius Dinulescu era diabetic şi că era în evidenţă şi cu boli cardiovasculare.