Jurnalista avea 65 de ani și suferea de cancer.

Vestea tristă a fost făcută de fiica sa. ”Nu pot spune că s-a stins mama, pentru că mama e dragoste, iar dragostea nu va pieri niciodată!”, este mesajul emoţionant postat pe Facebook.

Ileana Gafton Dragoș s-a luptat în ultimii ani cu cancerul și a scris despre cum a transformat această boală într-o ”aventură” în cartea ”Cancerul - o călătorie prin urechile acului”.

”Am transformat această boală ucigașă într-o aventură, am cunoscut culturi și civilizații, printre care am stat de vorbă cu beduini și cu un popor, mai puțin cunoscut, și anume cel nubian. Am făcut călătorie pe Nil, fluviul divin, despre care se spune că toți cei care călătoresc pe el se vindecă.

Am crezut că apa vieții spală orice boală, orice necaz, orice gând rău, și I-am mulțumit lui Dumnezeu pentru aceasta. Toate m-au ajutat, m-au făcut mai puternică, m-au făcut mai „interesantă“ pentru unii și chiar „incredibilă“ pentru alții…

Am spus că pun punct acestei incursiuni în trecut, dar nicidecum nu îmi permit să mă joc cu cuvintele și să spun că această călătorie se termină acum, pentru că s-ar putea să se întâmple…”