Băiatul circula cu viteză foarte mare, iar la un moment dat a pierdut controlul volanului, a ieşit de pe carosabil, s-a izbit violent de un copac şi de un autoturism parcat, iar mai apoi a fost aruncat în curtea unei case. Din păcate, medicii ajunşi la locul accidentului nu au mai putut face nimic pentru a îi salva viaţa.

Tânărul era un cunoscut cântăreţ în zonă. Zeci de oameni au lăsat mesaje de condoleanţe, aducându-i un omagiu pe pagina sa de Facebook.

"Astăzi sufletul meu a plecat, bucuria și mândria familiei mele a plecat, Dumnezeu a vrut să ni-l ia și nu o să știm niciodată de ce el, era pâinea lui Dumnezeu, un copil cu suflet bun și cu toată viața înainte …nu îmi vine să cred că am ajuns să scriu asta despre fratele meu. Dumnezeu să te odihnească în pace și să te apere frățiorul meu că aici nu a mai vrut să te apere, vei fi cu noi și în inimile noastre toată viața ai fost cel mai bun frate, prieten și copil ne ai făcut mândrii de ține și de sufletul pe care îl ai în fiecare zi. Te iubim enorm de mult! Va mulțumesc din suflet pentru mesajele voastre, dar o să va rog să nu îmi mai scrieți, ne este foarte greu și nu pot vorbi încă despre fratele meu la trecut. Va voi ține la curent când îl vom aduce acasă pentru cine dorește să-i fie alături pe ultimul drum", a scris sora acestuia pe Facebook.

"Toate fotografiile cu tine vor rămâne colorate în niciun caz alb negru…tu ai fost culoare in viața noastră și in viața fiecărui om care te-a cunoscut…doliul îl vom purta in suflete noi, cei cărora ne va fii dor de tine tot timpul…Dumnezeu își cheamă îngerii alături…are nevoie de suflete ca cel pe care tu îl aveai…ne este greu sa ne gândim la tine la timpul trecut…suntem șocați și îndurerați…cuvintele sunt de prisos….și nu au sens în momentul de față…Mulțumim că ai făcut parte din viețile noastre, mulțumim că ne-ai fost prieten…coleg…și frate de suflet! Aripile să te poarte în cetele de îngeri care te așteptă sa faci parte din corul lor…să îi bucuri și să te bucuri alături de ei…de pacea si de muzica infinită fără de sfârșit! Mă rog pentru odihna sufletului tău și sper să primești lumina pe care ți-o trimit cu inima în împărăția cerurilor! Dumnezeu să te primească de-a dreapta lui,…nu te voi uita niciodată, prieten drag!", a scris un alt apropiat, într-un mesaj emoţionant de adio.