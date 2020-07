Compozitorul italian Ennio Morricone, cunoscut pentru coloanele sonore din filmele The Good, the Bad and the Ugly sau The Hateful Eight, a murit la 91 de ani la Roma. Muzicianul laureat cu Oscar ar fi decedat din cauza unor complicații apărute în urma unei căzături. Morricone ar fi suferit o fractură de femur, notează NewsWeek.

