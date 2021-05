Fiul lui Carle, Rolf, a declarat pentru The New York Times că tatăl său a murit de insuficienţă renală.



Conform Agerpres, scriitorul s-a născut în 1929 la Siracuza, în statul american New York, ca fiu al unor imigranţi germani care l-au dus înapoi în Germania în 1935. La începutul anilor '50, Carle s-a întors în SUA, iar amintirile sale dureroase despre copilăria sa din Germania nazistă au devenit impulsul pentru opera sa de autor pentru copii.



Carle a publicat peste 100 de cărţi traduse în circa 70 limbi. A devenit faimos la nivel mondial la sfârşitul anilor '60 pentru "The Very Hungry Caterpillar", povestea unei omide cu un apetit care nu încetează să crească. Cartea, publicată în 1969, a fost tradusă în 66 de limbi şi s-a vândut în peste 50 de milioane de exemplare.

