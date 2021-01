Doliu în fotbalul englez! O legendă a clubului Manchester City s-a stins din viață la 74 de ani

Collin Bell a reușit să câștige trofee cu Manchester City într-o epocă în care clubul nu avea forța financiasră din prezent. Vorbim de campionat în 1968, Cupa Angliei în 1969, Cupa Cupelor în 1970. Bell a adunat și 48 de selecții în Naționala Albionului. El a evoluat și la Campionatul Mondial din Mexic 1970.

Conform AGERPRES, tribuna de Vest a stadionului echipei Manchester City, Etihad Stadium, este numită după Colin Bell, care a jucat la echipele de juniori ale clubului şi a fost ambasadorul acestuia.

So very sad to hear Colin Bell’s passing. Heard all about The King! A true Manchester City legend. This man was on another level, if only I could have seen him play. Incredibly kind and humble when I met him. Carla and I send our love to his family and friends. #CollinBell pic.twitter.com/MnET8ReJsC