upă ce au comandat o cursă și au observat că șoferul nu respectă traseul GPS stabilit, situația a degenerat rapid. În loc de o discuție constructivă sau o corectare a traseului, șoferul a ales o abordare agresivă, culminând cu decizia nejustificată de a-i abandona pe cei doi în mijlocul unui câmp, departe de destinația lor. Eforturile de a adresa problema companiei Bolt prin intermediul aplicației și al altor canale de comunicare s-au dovedit a fi fără răspuns concret ori soluționare satisfăcătoare. ” În cursul zilei de ieri, 04.04.2024, logodnicul meu a comandat o cursă cu punct de plecare de la spitalul de Pneumoftiziologie Palazu Mare, Constanța si destinația la Ovidius Clinical Hospital, Ovidiu, Constanța. Conducătorul auto s-a abătut de la traseul indicat de GPS, mai exact nu a întors la singurul sens giratoriu care ne ducea către destinație, iar în momentul în care am semnalat acest aspect într-un mod cât se poate de civilizat, dânsul ni s-a adresat foarte agresiv acuzându-ne că noi suntem de vină pentru acest lucru, trebuia să spunem de la bun început unde vrem să ajungem. Logodnicul meu i-a explicat domnului șofer în același mod civilizat că locația era corect introdusă, traseul era indicat corect pe tableta dansului și ca nu a considerat că era necesar să oferim și indicații verbale pentru a ajunge la destinație. În acel moment, soferul a oprit brusc mașina în mijlocul DN și pe un ton agresiv ne-a impus să coborâm în acel moment, în acel loc... Pentru a evita orice pericol, ne-am supus indicației conducătorului auto... Am fost lăsați în mijlocul câmpului, în mijlocul drumului național 202. Fiind din nou expuși la alte pericole, aflându-ne pe un drum național, neexistând un spațiu destinat pietonilor și unde mașinile circula cu o viteza de 100 km/h. Inițial am contactat poliția locală cu speranța că aceasta ne poate ajuta și sancționa comportamentul șoferului.”, ne-a declarat studenta.

”Am trimis mesaje de ajutor pe aplicația Bolt”

„Am trimis mesaje de ajutor pe aplicația Bolt, dar nu am primit niciun răspuns. La aproximativ 12 ore după acest incident și o sumedenie de mesaje trimise către compania Bolt, atât prin aplicație, cât și prin e-mail, ni s-a transmis pur și simplu că banii pe cursă nu ii vom primi înapoi și că șoferul va fi sancționat. Menționez faptul că aceste discuții au avut loc cu roboții aplicației și nu cu un reprezentant fizic al platformei Bolt. În aceste mașini se pot urca copii, femei gravide, bătrâni care pot ajunge și ei să fie lăsați în mijlocul câmpului pentru simplul fapt că semnalează incorectitudinea prestării serviciului. Compania Bolt nu oferă absolut nicio siguranță pentru pasager, nu își asumă eventualele incidente. Șoferul poate face absolut orice în acel moment fără să fie tras la răspundere.”, a declarat tânăra păgubită, pentru Replica. Totodată, aceasta menționează că au contactat inclusiv poliția locală, în ideea că poate așa s-ar găsi o rezolvare și că ar fi sancționat comportamentul șoferului: „Din păcate, aceștia nu pot face nimic în astfel de situații deoarece nu am fost agresați fizic, aparent neexistând nicio metodă profilactică pentru persoanele cu acest comportament potențial violent.”

Poliția Locală, sesizată

Astfel, am procedat la contactarea unui reprezentant al Poliției Locale, pentru a ne confirma cele întâmplate. Ni s-a transmis că fapta există și că într-adevăr le-a fost semnalată de către cele două persoane păgubite: „Noi nu avem capacitatea necesară de a interveni în astfel de situații. Dacă ne-am fi aflat în ipoteza existenței vreunei forme de violență fizică, am fi putut cel mult să constatăm acest fapt, cazul urmând a fi preluat ulterior de organele abilitate din cadrul Poliției. Persoanele în cauză se pot adresa Protecției Consumatorului.”

Acest incident ridică semne de întrebare serioase privind siguranța și protecția consumatorilor care utilizează servicii digitale pentru transport. Deși platformele digitale oferă conveniență și accesibilitate, ele vin și cu responsabilitatea de a asigura un mediu sigur pentru utilizatori. În acest context, se impune o discuție despre măsurile de siguranță implementate de aceste companii, despre procesele de verificare și monitorizare a șoferilor și despre mecanismele de răspuns în cazul incidentelor.

Problematica nu se limitează la o singură aplicație sau serviciu, ci este un apel la regândirea modului în care sunt structurate și reglementate aceste platforme. Este esențial să se asigure că toți șoferii care lucrează prin aceste platforme sunt verificați corespunzător, că există un canal de comunicare direct și eficient pentru reclamații și incidente și că sunt luate măsuri imediate pentru protecția consumatorilor.

SURSA