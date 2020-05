Doi muncitori români morți și șapte răniți într-un accident cumplit în Olanda

Accidentul s-a petrecut in nordul Olandei, la primele ore ale dimineții, după ce o autoutilitara in care se afalu mai multi muncitori romani sezonieri s-a izbit violent de un alt autoturism.

Autoutilitara era condusa de o tanara care nu s-a asigurat cand a iesit de pe o strada launtrica in soseaua principala. In urma impactului, udintre muncitorii romani a murit pe loc, iar al doilea a decdat la scurta vreme după ce a fost transportat in stare grava la spital. Cei doi romani aveau 44, respectiv 25 de ani.

Alte sapte persoane au fost grav ranite.

Cei doi soferi au fost testati cu epilotestul si s-a constata ca nu au consumat alcool inainte de a se urca la volan.