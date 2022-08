„Cercetările au fost declanşate la data de 27 octombrie 2021, când poliţişti din cadrul Secţiei 1 au fost sesizaţi, de către un bărbat, cu privire la faptul că din autoturismul parcat, la o adresă din Sectorul 1, i-au fost sustraşi 15.000 de lei. De asemenea, la data de 13 aprile 2022, la nivelul Secţiei 2 Poliţie se înregistra plângerea unei persoane care reclama faptul că din autoturismul său, parcat la o adresă din acelaşi sector, persoane necunoscute i-au sustras 11.500 de lei. Din datele şi probele administrate în cauză a rezultat presupunerea rezonabilă că ambele fapte ar fi fost săvârşite de doi bărbaţi, unul dintre ei cunoscut cu preocupări de natură infracţională”, arată comunicatul de presă al Poliţiei Capitalei.

Potrivit sursei citate, probatoriul administrat a relevat faptul că la data de 27 octombrie 2021, în jurul orei 13.00, în timp ce unul dintre bărbaţi ar fi urmărit persoana vătămată, bărbatul cunoscut cu preocupări de natură infracţională ar fi pătruns în autoturismul acesteia, prin folosirea unor chei potrivite sau mincinoase, iar din topedou ar fi sustras 15.000 lei.



De asemenea, în cursul acestui an, la data de 13 aprilie, în jurul orei 17.30, acelaşi bărbat ar fi pătruns în interiorul altei maşini, din acelaşi sector, de unde ar fi sustras 11.500 de lei.



„Tot din cercetările efectuate, a reieşit faptul că bărbatul cunoscut cu preocupări de natură infracţională ar fi condus un autoturism, pus la dispoziţie de celălalt bărbat, fără a poseda permis de conducere. Astfel, în cursul zilei de ieri, au fost puse în aplicare două mandate de aducere, emise pe numele celor doi, bărbatul cunoscut cu preocupări de natură infracţională fiind depistat la un punct de trecere a frontierei. Cei în cauză au fost conduşi la audieri, iar în baza probatoriului administrat au fost reţinuţi pe o perioadă de 24 de ore, iar instanţa a dispus arestarea acestora pentru 30 de zile”, mai indică sursa menţionată.



Cercetările sunt continuate de Serviciul Investigaţii Criminale - Sector 1, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 1 sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de furt, furt calificat, complicitate la furt calificat şi conducere fără permis.



Acţiunea a beneficiat de sprijinul Direcţiei Operaţiuni Speciale din cadrul Poliţiei Române şi al Inspectoratului General al Poliţiei de Frontieră.



Poliţia Capitalei mai face precizarea că punerea în mişcare a acţiunii penale este o etapă a procesului penal reglementată de Codul de procedură penală, având ca scop crearea cadrului procesual de administrare a probatoriului, activitate care nu poate, în nicio situaţie, să înfrângă principiul prezumţiei de nevinovăţie.