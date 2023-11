Potrivit Luju.ro, cererea Elenei Udrea se bazează pe înscrisuri care ar dezvălui situații ce nu au fost cunoscute de instanțele care au judecat dosarul, înscrisuri care ar proba că Udrea nu a comis faptele. Una dintre probe este o declarație dată la notar privind denunțul făcut la DNA referitor la geanta cu 900.000 euro. Este vorba despre denunțul în care se afirmă că omul de afaceri Adrian Gărdean i-ar fi dat lui Udrea, prin intermediul secretarului general al Ministrului Dezvoltării, Gheorghe Nastasia, geanta cu 900.000 de euro. Or, declarația dată la notar ar prezenta o situație cu totul și cu totul diferită. Și anume ca Elena Udrea nu a cerut în niciun moment cei 900.000 euro.

Potrivit luju.ro, o altă mărturie care ar fi fost dată la notar și care a fost depusă la Înalta Curte i-ar aparține unui fost colaborator al Elenei Udrea din Ministerul Dezvoltării. Deși a susținut acuzațiile la DNA, acesta ar fi recunoscut recent că Udrea nu avea nicio legătură cu combinațiile și afacerile care se derulau la Ministerul Dezvoltării.

Această declarație capătă importanță dacă este coroborată cu o notă a SRI, din anul 2011, care, potrivit luju.ro, privea fix personajele implicate în dosarul Gala Bute și care a fost trimisă la DNA. Nota prezintă activitatea denunțătorilor Elenei Udrea și afacerile derulate în Ministerul Dezvoltării, dar fără să arate vreo implicare a fostului ministru.

Iar un ultim argument pe care se susține cererea fostului ministru vizează existența unor hotărâri ale Înaltei Curți contradictorii in ceea ce o privește Elena Udrea. Potrivit Luju.ro, există o încheiere pronunțată de ICCJ in care se menționează ca Udrea deținea funcția de ministru al Dezvoltării doar formal, întrucât își delegase atribuțiile către Gheorghe Nastasia. Astfel nu s-ar mai îndeplini cerința legată de exercitarea atribuțiilor de serviciu, pentru comiterea infracțiunii de abuz in serviciu.

Veronel Rădulescu: „Încercăm, la ÎCCJ, să obținem o reparație”

„Încercăm, mâine, la ÎCCJ, să obținem o reparație, care nu e doar pentru Elena Udrea, ci și pentru întregul sistem judiciar.

Elena Udrea are 2 ani și două luni de închisoare efectivă. Există riscul să termine efectiv pedeapsa nelegală. Spun nelegală pentru că ea a fost condamnată în primă instanță de un complet nespecializat, iar a doua oară, de un complet nelegal.

În plus, la ora la care spune Parchetul că Elena Udrea a primit geanta cu bani, aceasta se afla la un restaurant în afara Bucureștiului, nu la minister. În actul de acuzare spune că la 12.00 a primit geanta, la minister”, a spus Veronel Rădulescu, luni seara, la Realitatea PLUS.