DN6, drumul nervilor în Alexandria

DN6, un drum strategic pentru sudul țării, zace în paragină. Sute de șoferi pierd minute in șir în coloana de mașini care se întinde pe kilometri. Drumul, parte integranta a E70, nu a fost reabilitat de zeci de ani. De lărgirea părții carosabile nici nu s-a pus problema până acum.

Acum, autoritățile anunță că, pentru prima data în zeci de ani, șoseaua va intra intr-un amplu proces de reabilitare și modernizare.



"Am gândit o investiție majoră pentru acest drum, lărgirea benzilor. Este prima etapă, ceva ce putem să facem repede, invesția va începe anul acesta. Este primul pas pe care guvernul Orban îl face pentru Teleorman, deoarece numai așa putem aduce un plus județului. Anul viitor lucrăm și la un drum express, de ce nu și la o autostradă," a afirmat senatorul Eugen Pârvulescu.



Chiar dacă este un drum extrem de important pentru regiune, care ar stimula investițiile, niciun om politic pare că nu s-a gândit, în ultimii ani, la dezvoltarea infrastructurii.



"Din păcate, 20 de ani de zile s-a tot gândit, s-a tot pus pe hârtie, dar nu s-a vrut, cei care au condus România și Alexandria, cei de la PSD au avut un interes meschin, să țină județul în sărăcie, să țină populația izolată de București, izolată de restul lumii, pentru că numai așa putea să manipuleze," a mai afirmat Pârvulescu.



Din cauza infrastructurii precare, sute de accidente au loc în fiecare an, aici, iar zeci de persoane își pierd viața pe șoseaua care leagă Bucureștiul de Alexandria.