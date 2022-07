"Chiar daca planta este verde, mai are frunze verzi, din cazua soarelui puternic - la 42 de grade - stomatele lui au fost distruse. Pentru cultura uitati ce inseamna... Acest porumb trebuia sa arate in felul asta: sa se coaca in sus, in pozitia asta, insa circulatia s-a intrerupt si a cazut la vale. Nu mai are nicio sansa sa isi revina", afirmă un fermier.

În această situație sunt mii de fermieri din întreaga țară, după ce seceta extremă a distrus zeci de mii de hectare.

În județul Teleorman este sub cod portocaliu de caniculă iar fermierii nu au nici măcar apă pentru irigații.

"Culturile care au depins de noi, am făcut absolut tot. Cu cheltuilei enorm de mari, ingrasamintele știți cât costa, prețul graului și al orzului a fost un preț la început și acum văd ca a stagnat și nu știm incotro o va lua", spune un altul.

România trece printr-o situație fără precendent, spun autoritățile. Dunărea a scăzut alarmant și a ajuns astfel la cel mai mic nivel din ultimii 70 de ani. Iată ce ne spune acest fermier care nu vede vreo perspectivă nici pentru la toamnă.

"Nici anul trecut nu a fost un an tocmai bun. S a instalat seceta la propriu însă anul acesta e mult mai afectată cultura de floarea soarelui și cultura de grau. Se simte seceta și la culturi și la pregatirea terenului, după recoltat intram la pregătit pentru ca altfel nu am mai avea șanse pentru răpită care urmează în timp scurt", a povestit o fermiera.

Situația a scăpat de sub control în județul Gorj, la Cătunele. Primarul comunei îi încurajeajă pe oameni să îi pârască pe cei care 'fură apă'.