În baza unei hotărâri a Adunării Generale Ordinare a Asociaților din 19 decembrie 2022, Vasile Negrilă a fost numit noul director executiv al societății B1 TV CHANNEL SRL, începând cu data de 23 decembrie 2022.

La o zi după ce Bobby Păunescu, în calitate de administrator al televiziunii, a numit un nou director executiv în persoana lui Vasile Negrilă, Sorin Oancea a făcut scandal la sediul televiziunii: a chemat poliția, pe motiv că a fost schimbată yala de la biroul directorului.

De cealaltă parte, Bobby Păunescu susține că acest lucru nu este adevărat.

"Noi am fost la birou, ne-am făcut treaba, am plecat. Ulterior, am auzit de la portar că ar fi venit niște oameni care spuneau că au fost chemați la 112, vreo 10 persoane, 12-15, un număr foarte mare de polițiști sau, mă rog, îmbrăcați în polițiști, după care a apărut și fostul administrator, Sorin Oancea. Am înțeles că s-ar fi întâmplat ceva la etajul 3, unde era fostul lui birou, sau o chestie de genul ăsta. Este un nou director executiv, este un nou administrator, iar continuau să circule din sediu pe calea adreselor de e-mail interne tot felul de comunicate din partea fostului administrator, o serie întreagă de lucruri care nu erau adevărate. Și atunci, în momentul acela, am trecut la decizia de a face această schimbare pe data de 23 și, practic, urmează cedarea-primirea", a declarat Bobby Păunescu, pentru Realitatea PLUS.

"Singurul lucru pe care l-am urmărit în permanență este acela de a reda televiziunea cetățenilor, altfel nu înțeleg de ce e atâta de mare lupta", a mai spus Păunescu.

Întrebat dacă a fost schimbată yala la fostul birou al lui Oancea, Bobby Păunescu a replicat: "Poate și-a schimbat-o singur și ar face o ilegalitate, nu e clădirea postului B1, e o clădire unde B1 a închiriat un spațiu."

Pe de altă parte, întrebat de ce Sorin Oancea a chemat poliția, Păunescu a declarat: "Ca să facă scandal, să strice imaginea postului, să facă o imagine proastă, să permită statului paralel să distrugă televiziunile care își permit să lupte pentru libertatea de exprimare garantată de Constituție. E o lovitură puternică dată Statului paralel."

În ceea ce privește raportul ANAF care constatat nereguli grave, omul de afaceri a declarat: "Sunt niște nereguli clare dovedite, iar asta deranjează pe toată lumea. Sper să nu fie o manevră astfel încât să lovească tot mai puternic în postul de televiziune pe care l-am creat acum 21 de ani."

"Nu știu de ce își dorește să lovească în interesul economic al societății, în imaginea postului, credibilitatea față de cetățean pe care ne-am chinuit foarte mult timp să o construim. Sunt încercări disperate ale statului paralel împotriva cetățeanului român și a telespectatorului", a încheiat Bobby Păunescu.

Sorin Oancea este chemat la tribunal pe data de 18 ianuarie, în urma acuzațiilor de nereguli fiscale descoperite în raportul ANAF pe care Realitatea Plus l-a prezentat deja. Astfel, din cauza prejudiciilor aduse societății, Sorin Oancea a fost destituit din funcția de administrator după ultima ședință a Adunării Generale a Asociaților, iar noul administrator este Bobby Păunescu, celălalt acționar.