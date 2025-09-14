LISTA ALIMENTELOR PENTRU CARE DISPARE PLAFONAREA DE LA 1 OCTOMBRIE
- pâinea albă simplă (între 300 și 500 grame)
- laptele de consum cu 1,5% grăsime (excluzând varianta UHT)
- telemeaua vrac
- iaurtul simplu cu 3,5% grăsime (maxim 200 grame)
- făina albă de grâu până la 1 kg
- mălaiul
- ouă
- uleiul de floarea-soarelui până la 2 litri
- carnea proaspătă de pui și porc (inclusiv pulpe și aripi)
- legumele de sezon (roșii, ceapă, castraveți, morcovi, ardei, usturoi, fasole uscată)
- fructele precum mere, prune, pere și struguri
- cartofii albi
- zahărul alb tos
- smântâna cu 12% grăsime
- untul până la 250 grame
- magiunul
Din toamnă, mâncarea devine mai scumpă: crește presiunea pe coșul zilnic al familiilor
Din toamnă dispare plafonarea la prețurile alimentelor de bază, iar scumpirile la produsele de bază vor fi inevitabile. Măsura care a ținut sub control costul alimentelor esențiale va fi eliminată, lăsând astfel loc liber majorărilor. Specialiștii avertizează că efectele se vor resimți imediat.
