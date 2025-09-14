LISTA ALIMENTELOR PENTRU CARE DISPARE PLAFONAREA DE LA 1 OCTOMBRIE

- pâinea albă simplă (între 300 și 500 grame)

- laptele de consum cu 1,5% grăsime (excluzând varianta UHT)

- telemeaua vrac

- iaurtul simplu cu 3,5% grăsime (maxim 200 grame)

- făina albă de grâu până la 1 kg

- mălaiul

- ouă

- uleiul de floarea-soarelui până la 2 litri



Sursă: Realitatea Plus



- carnea proaspătă de pui și porc (inclusiv pulpe și aripi)

- legumele de sezon (roșii, ceapă, castraveți, morcovi, ardei, usturoi, fasole uscată)

- fructele precum mere, prune, pere și struguri

- cartofii albi

- zahărul alb tos

- smântâna cu 12% grăsime

- untul până la 250 grame

- magiunul



Sursă:Realitatea Plus