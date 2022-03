Cinci noi companii listate la Bursa de Valori Bucuresti intra de astazi, 21 martie, in indicii FTSE Russell dedicati Pietelor Emergente: MedLife (M), Purcari Wineries (WINE), Conpet (COTE), IMPACT Developer & Contractor (IMP) si Sphera Franchise Group (SFG). Includerea companiilor a fost decisa de furnizorul global de indici in urma revizuirii trimestriale anuntata pe 18 februarie. Actiunile M vor intra in componenta indicilor FTSE Global All Cap, iar WINE, COTE, IMP si SFG in FTSE Global Micro Cap. Nuclearelectrica (SNN), parte deja a indicilor FTSE Global All Cap din 21 septembrie 2020, trece de la categoria Small Cap la Mid Cap. Furnizorul global de indici FTSE Russell a anuntat si excluderea, incepand cu 21 martie, a actiunilor Bittnet Systems (BNET) din indicii FTSE Global Micro Cap.

Tot din 21 martie, indicele BET, principalul indice al pietei, si variantele de indici total return ale acestuia, ajung pentru prima data la 20 de companii in componenta dupa includerea actiunilor Aquila Part Prod Com (AQ). Decizia a fost aprobata de Comisia Indicilor in sedinta din 9 martie. Noile structuri ale indicilor BVB au fost anuntate la finalul zilei de 11 martie si intra in vigoare de astazi, 21 martie.

Comunicatul de presa aferent includerii companiilor in indicii FTSE Russell dedicati pietelor emergente, publicat in 21 februarie, este disponibil aici. Comunicatul de presa aferent includerii actiunilor AQ in indicele BET, publicat in 10 martie, este disponibil aici.

Anunt 5 noi companii FTSE_BET 20_21.03.2022.pdf