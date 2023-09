Toamna ne delectează gusturile cu cele mai savuroase legume și fructe, oferindu-ne o bogăție de alimente. Poate fi o adevărată capcană, pentru că tentația este mare, iar mulți dintre noi avem tendința de a mânca prea mult sau de a face combinații alimentare nefericite. Astfel, trebuie să avem grijă la alimentele pe care le consumăm, cum le combinăm, dar și cantitățile pe care le mâncăm zilnic.

Iată cum ar trebui să arate un meniu zilnic de toamnă, astfel încât să te bucuri de savoarea fructelor și legumelor de sezon și în același timp să ai grijă de silueta ta.

Dietă de toamnă pentru slăbit - Meniul zilnic de toamnă





Mic dejun

Este bine ca la micul dejun să consumăm fructe. Nu sunt recomandate fructe seara, pentru că au o cantitate semnificativă de carbohidrați.

Ne putem începe ziua cu câteva fructe pe care le putem combina cu brânză de vaci.

Prânz

Masa de prânz poate fi alcătuită din o porție de legume de sezon și o carne slabă. Astfel, putem să optăm pentru un piept de pui sau pește, care să se digere ușor și să ne asigure necesarul zilnic de proteine.

În privința legumelor, este foarte important ca acestea să fie gătite într-un mod corespunzător, astfel încât să nu le crească indicele glicemic.

Nutriționiștii și specialiștii în fitness susțin că dovleacul are indice glicemic mare și nu trebuie consumat atât de des. Cel mai bun este copt. Și morcovul fiert are un indice glicemic mare, așa că mai bine îl consumăm crud. Cartoful fierbe mai bine în coajă, are indice glicemic mai mic. Cartoful are mai puțini carbohidrați decât orezull.

Supa cremă de legume constituie un fel de mâncare pe care îl putem consuma cu plăcere în cadrul mesei de prânz, fără să ne temem de faptul că am putea acumula mai multe kilograme decât ne dorim.

Cina

La cină putem să alegem alimente în funcție de ceea ce am consumat pe întreg parcursul zilei. Astfel, combinațiile de salată cu o porție de carne slabă sunt mereu recomandate pentru masa de seară, având totuși mare grijă la cantitatea de mâncare pe care o consumăm.

Atunci când vine vorba de alegerile alimentare, este foarte important să alegem fructele și legumele care au un indice glicemic mai scăzut.

Ce fructe pot fi consumate în dieta de toamnă. Struguri albi sau struguri negri

Atunci când vine vorba de struguri, cu siguranță aceștia sunt vedetele toamnei, iar pentru a ne bucura de savoarea lor, trebuie să facem cea mai inspirată alegere.

Strugurii negri au foarte mulți antioxidanți și sunt foarte sănătoși. Un singur ciorchine este suficient.

Ce fructe pot fi consumate în dieta de toamnă. Mere verzi sau mere roșii

Merele verzi au indice glicemic mai scăzut, si de aceea acestea sunt mai recomandate.

Ce fructe pot fi consumate în dieta de toamnă. Pere sau prune

Dietă de toamnă pentru slăbit

„ Perele au mai mulți carbohidrați decât prunele, deci 2-3 prune nu ne strică .”, a explicat specialistul în domeniu.

Ce legume pot fi consumate în dieta de toamnă. Dovleac sau varză



Atunci când trebuie să alegem garnitura pentru masa de prânz sau de seară, se poate apela la varză, și nu dovleac, pentru că dovleacul are indice glicemic mare, iar varza are indice glicemic scăzut.

Murăturile în dieta de toamnă. Ardei gras sau murături

Murăturile au foarte multă sare și rețin apa în corpși de aceea este bine să le consumăm în cantități foarte mici și să optăm mai de grabă pentru legume crude.

Sursa