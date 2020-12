Diaspora a ieșit la VOT. Mărturie emoționantă a unei românce din Noua Zeelanda: ”Încă un motiv pentru care sper să văd o schimbare”

”Am ales sa votez live pentru că mi se pare mai ușor. E un motiv in plus sa ma mai intalnesc cu romanii de aici din Noua Zeelanda. Si inca un motiv pentru care merg la vot si votez este, e un pic mai emotional. Am un frate in Romania care este autist si cat am fost acolo… n-am vazut prea multe implicatie cu acest spectru chiar am si lucrat acolo voluntar. Cand am fost am facut nunta in România in 2013 am organizat un eveniment caritabil pentru strangeri de fonduri pentru autism, si aici lucrez cu autism. E o diferență enorma. Cat se ofera pentru copiii si adolescentii cu autism si asta e inca un motiv pentru care sper sa vad o schimbare”, a declarat o româncă stabilită în Noua Zeelanda, la Realitatea PLUS.

În total, în diaspora, au fost organizate 748 de secții de votare, cele mai multe în Spania, Italia și Germania.