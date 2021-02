"Sunt întristat să citesc despre excluderea doamnei Șoșoacă. Este o URIAȘĂ greșeală", este mesajul atribuit lui Donald Trump. Răspunsul senatoarei a fost "Vă mulțumesc, domnule Președinte!"

Nu este clar dacă postarea este o glumă din partea Dianei Șoșoacă, în condițiile în care Donald Trump a fost banat de Twitter, în ianuarie, ca urmare a mesajelor prin care și-ar fi incitat suporterii să ia cu asalt și să pătrudă în clădirea Capitoliului.

Evident, au urmat numeroase comentarii ironice. Cel mai amuzant este reprezentat de o altă așa-zisă postare Twitter, atribuită premierului britanic Boris Johnson.

"Xi Jinping si Putin au fost foarte intristati si au spus ca e inacceptabil asa ceva! Sint curios ce masuri vor lua impotriva tarisoarei! Oricum vom fi de partea Dianei!" a scris un alt comentator.

Au fost însă și numeroși suporteri care și-a exprimat susținerea pentru ambii politicieni.

"Doamna Diana și Domnu Donald - doi martiri ai neamului!" sau "Am merita si noi romanii un presedinte ca Trump. In lipsa lui si doamna Sosoaca ar fi buna zic. Make Romania great again!" au scris doi dintre admiratorii.