Chiar la împlinirea venerabilei vârste de 106 ani, generalul Constantin Năstase a fost premiat cu Emblema de Onoare a Armatei Române, cea mai înaltă distincție, chiar de ministrul Apărării, Nicolae Ciucă. Întâlnirea a durat mai bine de o oră, discuția fiind una alertă și chiar presărată cu glume.

În semn de apreciere pentru contribuția adusă la dezvoltarea comunității, pentru promovarea identităţii şi unităţii poporului român, și administrația locală și Centrul Cultural Mioveni l-au aniversat, pe cel mai cunoscut cetățean al orașului.

Ministrul Apărării i-a înmânat personal Emblema de Onoare a Armatei Române – cea mai înaltă distincţie militară onorifică din sistemul de distincţii şi însemne militare ale țării, pentru fapte deosebite, care au contribuit la ridicarea prestigiului Armatei României.

Secretul longevității? Nu am exagerat niciodată în viață, în niciun domeniu! Am făcut întotdeauna câte ceva, nu am stat niciodată locului!