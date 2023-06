Vorbim despre Gruparea DMS. Membrii au un istoric infracțional bogat: sunt acuzații pentru plănuit asasinate, trafic de droguri, cămătărie, recuperări, bătăi violente de stradă, dar și jonglerii financiare. Iar în urma afacerii cu ei au fost chemați unii dintre cei mai temuți infractori din țara noastră ca să le ofere protecție.

Frații Tate fac bani din cazinourile din România, iar în această afacere britanicii sunt asociați cu cea mai mare frăție de crimă organizată din istoria recentă a României: Familia DMS. Bazele grupării le-au pus Mihăiță Doroftei și Sorin Doroftei. Inițialele lor dau numele grupării.

I-au adunat la aceeași masă pe liderii interlopi din toată țara și i-au trecut în acte drept tehnicienii care repară păcănelele din incinta sălilor de jocuri. În realitate, potrivit anchetei Rise Project, angajații erau de fapt o armată de luptători, care se duceau și peste câștigătorii de jackpot din cazinouri.

Printre electroniștii de bază e și Box, locotenentul lui Nuțu Cămătaru. Parte din Familia DMS, mai e și Costel Corduneanu, liderul celui mai violent clan din regiunea Moldovei.

„Comentam pentru o luptă în cușcă în România, RXF, și unul dintre sponsori este o companie de cazino. M-am dus la proprietar, care se afla masa VIP, și i-am spus că vreau să vorbesc despre afaceri cu el și că vreau să deschid niște cazinouri. A spus bine, dar ce să fiu partener de cazino cu tine? Am deja 400 de locații, facem peste 10 milioane de euro pe zi. Am spus că am înteles, dar vreau să mă implic în această afacere, așa că într-un fel sau altul vom lucra împreună” , povestește Andrew Tate în videoclip.

Cât despre frații Tate, în ianuarie 2020, o sală de lupte a închiriat o proprietate către Talisman Enterprises, controlată de frații Tate, și așa a apărut cazinoul lor. Punctul de lucru apare în comuna Dobroești din Ilfov, dar adresa nu există pentru că numele străzii a fost trecut greșit în acte.

Cazinoul fraților Tate din Ilfov, unde s-au pozat luptătorii din Familia DMS, Box și colegii lui, a stat ascuns după mai multe greșeli în acte și mai multe straturi de documente.



Astăzi, în sala de jocuri în care s-au asociat frații Tate cu Familia DMS există 16 aparate de păcănele. Cel puțin o parte dintre ele au fost sub protecția interlopului Box din 2020 și până la finalul lui 2022, când a fost destructurată rețeaua.