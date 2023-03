Matei Brătianu: E ilegal cum procedează Valentin Ștefan. Bătaia de joc e mult mai mare

„Este ilegal, e imoral modul în care el (directorul Valentin Șrefan, n.r.) procedeaza de o grămadă de timp. Astăzi avem 13 mii de salariati, cu 1750 de lei net , inca 5 mii de salariați care au 75-150 de lei net mai mult decat salariul minim, maximum 1900 lei net. Avem oameni absolut disperați. Ei suportă prin munca lor această campanie.

Bătaia de joc e mult mai mare, cu cât anul trecut directorul a promis salariaților o majorare cu 15%, în realitate au fost 3-4-5%. Evident, au fost câțiva zeci de angajați loiali lui cărora le-a majorat cu 15-20% salariul. Asta în condițiile în care salariul directorului general a fost majorat în iulie, prin decizia Consiliului de Administrație, cu 40%. Care avea 18 mii de lei pe luna a primit 40%, iar Talpa Poștei cum ii numim au beneficiat anul trecut de o creștere de 3%, iar anul ăsta sunt aproape toți la nivelul salariului minim pe economie”, a dezvăluit Matei Brătianu, la Culisele statului paralel.

„Dl Burduja, în răspunsul trimis spune că nu are nicio implicare, dar toată lumea știe, am lucrat la guvern, nu mă poate păcăli, Consiliul de Administrație este propus de AGA, mandatul AGA e dat de ministru. Dar cine face parte din CA de la Poștă, ca să se înțeleagă cine i-a mărit salariul dlui Ștefan: Petre Manole, președintele PSD Sector 1 și secretar de stat în SGG, Oana Crețu este șefa de cabinet a ministrului Sebastian Burduja, activează la PNL Sector 1, Cristian Alexandru Rada a fost numit consilier personal al Ministrului Economiei, în 2019, Virgil Popescu l-a menținut, în 2022 a devenit consilierul Ministrului Finanțelor, Madalina Nădrag, filiala PNL Sector 4, partidul i-a găsit un loc de muncă și la Metrorex, potrivit lumeapolitica.ro”, a arătat Anca Alexandrescu.

Brătianu: Vom cere o majorare de salarii de 30% pentru angajați

„Unii dintre membrii AGA sunt subalterni ai lui Burduja. Nu știu dacă ei erau în funcție și în iulie anul trecut. Cert este că față de această majorare nerușinată, sfruntată, în condițiile în care păstorești, prost, 20 de mii de oameni la salariul de subzistență, tu să-ți crești salariul, plus bonus de performanță., în condițiile în care profiturile companiei sunt realizate aproape exclusiv pe spinarea salariatilor, din reduceri salariale, taieri salariale, prin neacordare de bonusuri, prin reducerea continua a numărului de salariați, fie prin neangajare, fie prin concediere pe care vrea sa o faca acum.

Îi fac o surpriza dlui director general: vom cere o majorare de 30% pentru angajați, cel puțin pentru salariații din Operațional”, a mai declarat Matei Brătianu.

„În legătură cu campania de imagine, nu am mai vazut așa o campanie la Poștă, dar în nicio altă campanie de stat, parcă ar fi în campanie de alegeri de când a venit, e non-stop de cand a venit, peste tot vorbește de digitalizarea României, că va veni în sprijinul oamenilor de la sate. Mi-au dat agenți poștali, oamenii din sate telefon, care zic că degetul meu bătătorit de muncă nu poate apăsa pe taste, apasă pe două taste. Proiectul cu MIPE (vouchere energie, n.r.) a dus la disperare și la epuizare psihică și fizică salariații, e muncă nenormată.

„Dl Valentin Ștefan a trimis un drept la replică, în care spune că sindicatul intervine în management. (...) Este evidentă lipsa unei viziuni, ce ar însemna inversarea rolurilor. Cum ar fi ca anagajtorul să solicite eliminarea unui punct de pe ordinea de zi a sindicatului. Pe fond, considerăm că e un demers intenționat de manipulare a opiniei publice. Singurele persoane indreptatite care sa constate incalcarea unor drepturi sunt membrii CA. Solicitarea sindicatului e lipsită de logică, pentru ca la data depuneri icererii nu aveau cum sa vadă in viitor care e ordinea de zi. (...) Este de fapt un drept la replică la ce ați trimis dvs la Administrație”, a precizat Anca Alexandrescu, citând din mesajul trimis de directorul Poștei Române.

Brătianu: E minciună și manipulare cu reorganizarea companiei

„E minciună și manipulare, el a facut reorganizarea companiei, inainte era cu acordul sindicatului. A reușit să obțină scoaterea mea din echipa de negociere. El nu negociază cu M. Brătianu. Și a obținut eliminarea.

El este disperat pentru că a facut intr-o sedinta din CA din noiembrie, a aprobat modificarea organigramei si dupa 18 zile ne informa si ne chema la consultare pentu organigrama modificata. UIterior am raspuns ca informarea trebuia facuta anterior modificarii. Atunci a facut altceva, o noua sedinta de CA in care va face adaptarea organigramei si ne chema”, a mai relatat Matei Brătianu.

„Dl Ștefan a avut un interviu în care zicea că, dacă regretă foarte mult ceva, este faptul că a respectat legea și contractul colectiv de muncă de cand a venit in România. Din punctul meu de vedere, o presoană care face o asemenea afirmație ar trebui dată afară a doua zi. Cum să spui cu nonșalanță că ai respectat contrctul coletiv de muncă? A angajat și o casa de avocați platită din munca oamenilor si va fi folosita in procesele impotriva lor, în cazul in care ii va da afara cu nerespectarea legii”, a mai precizat Brătianu.

„M-a deranjat modul in care s-a adresat dvs. O aroganță, cu toate ca a fost scolit in America, si in Rusia... Sindicatul in America e o institutie respectată și nu se joaca cu ea nici macar un senator din SUA. Tu, fiind manager la o companie, un fel de patron care dispune de tot și de toate. Atitudinea lui e absolut neinspirata”, a comentat analistul Dorin Iacob.

Liderul sindicatelor din Poșta Română a criticat și livrarea cardurilro de energie de către poștași.

„Își bat joc de ei, munca asta cu cardurile de enrgie, cu citire de contoare e prost gandita. Ca să încaseze factura unui beneficiar de card se duce cu PDA, care e o altă mascarada, o mizerie, merge, fotografiaza actul de identitate si factura, le trimite la superior la oficiul postal, acolo, alt salariat verifica, face plata, vine agentul sau factorul inapoi si i se zice sa se duca inapoi cu factura acestuia”, a mai spus Matei Brătianu, la Culisele statului paralel.

SALARIILE URIAȘE PROPUSE DE DIRECTORUL POȘTEI ROMÂNE PENTRU CEI DIN CONDUCERE

