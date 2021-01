Dezvăluire emoționantă. A murit mama lui Bogdan Aurescu, ministrul Afacerilor Externe: "Nu am putut să o îmbrățișez"

Mesaj emoționant al ministrului de externe în momentul vaccinarii, transmis cu ochii in lacrimi de Bogdan Aurescu, după ce i s-a administrat vaccinul anti-COVID, atunci când și-a amintit de moartea mamei sale. Membrii Cabinetului Cîțu s-au imunizat în această dimineață, toți îndemnând populația să se vaccineze. Doar așa putem reveni la normalitate, au transmis miniștrii.

Ministrul Afacerilor Externe, Bogdan Aurescu, a povestit după vaccinarea anti COVID-19, că și-a pierdut mama în luna decembrie 2020, însă a precizat că această nu a decedat din cauza noului coronavirus.

"A murit din cauza unei alte afecțiuni, nu COVID-19. Mama a lucrat în cercetare medicală și de la ea am aflat cât de benefice sunt vaccinurile pentru sănătatea populației. Am suferit foarte mult din cauza pierderii mamei mele, dar am suferit și mai mult pentru că nu am putut să o îmbrățișez și să o sărut", a spus, vizibil emoționat, ministrul.

"De asta va rog să va vaccinați că în felul asta puteți să va îmbrățișați și sărutați părinții", a declarat Bogdan Aurescu.