"Sistemul este la capacitate maximă, burnout-ul la nivelul personalului activ este maxim, așa că am apelat la colegii pensionari, la cei de la Crucea Roșie, cine dorește să ajute, acum e momentul. Din păcate, în acest moment fiecare județ se descurcă singur, peste tot sunt aceleași probleme, ne este tuturor teamă de o pană de oxigen, cum s-a întâmplat în alte spitale. Am apelat și la comunitate, oamenii ne ajută, primim hrană pentru personal, am cerut sprijin și companiilor, pentru că ne confruntăm și cu diverse probleme tehnice, e nevoie de ingineri și personal tehnic specializat. Niciodată în toată cariera noastră, cel puțin în ultimii 25 de ani, nu am întâlnit așa ceva”, a declarat directorul Direcției de Sănătate Publică Arad, Horea Timiș, în direct la Realitatea Plus.

Potrivit raportării de vineri, 407 persoane s-au infectat în 24 de ore în județul Arad.