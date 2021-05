Realitatea PLUS

"Eram singura la ai mei si a venit si mi-a zis ca viata lui nu mai are rost si ca el intra in puscarie si pe mine ma baga in pamant", a spus femeia. Întrebată de ce l-a iertat pentru acele agresiuni, aceasta a replicat: "Forţată de el."

Declarațiile femeii au fost făcute într-o emisiune în care s-a încercat împăcarea cu bărbatul care urma să o ucidă. Strigătul său de ajutor nu a fost luat în seamă, iar ameninţarea cu moartea a devenit faptă.

Femeia de 37 de ani se mutase cu un bărbat din localitate de câteva săptămâni, iar decizia l-a scos din minţi pe fostul concubin. Bărbatul gelos o urmărea pe aceasta chiar dacă relația dintre ei se încheiase.

În ziua crimei, cei doi s-au certat în cimitir, iar băiatul de 15 ani a încercat să îşi apere mama. Asasinul i-a înjunghiat și, rănit, băiatul a încercat să fugă, dar a cazut și a fost prins de agresor, care l-a lovit în repetate rânduri până a murit.

Localnicii aflaţi la slujbă au văzut incidentul și au anunțat poliția. Agenţii l-au găsit pe bărbat la câtiva kilometri distanţă de biserică. Acesta încercase să îşi pună capăt zilelor. O ambulanţă l-a dus la spitalul din Pitești, unde a fost operat de urgență. În prezent, starea lui este critică.