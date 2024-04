Mecanicul auto a mai explicat și pericolul major prin care a trecut consultantul și familia sa, care era în mașină în acel moment.

"Am făcut o constatare normală, am pus testerul și am avut impresia că este un injector la cum se auzea, pe urmă am verificat mașina și am constatat că nu este problema din injector. M-am uitat în rezervor și am găsit motorina care avea o culoare exact cum e zeama de varză așa tulbure, avea un miros foarte înțepător și filtru de motorină avea în el un fel, cum e mierea când se zaharisește", a relatat mecanicul.

"Din punctul meu de vedere ori i-a pus cineva o soluție, acum nu pot să vă spun ce soluție. Zahar nu este că am pus pe limbă. Nu a trecut de filtru, dar au stricat injectoarele și nu au putut să facă aprindere, ceea ce face ca motorul să se oprească în mers. E drept nu s-ar fi întâmplat nimic, dar dacă era cu viraj, trebuia să vireze stânga dreapta nu mai este ceva foarte ușor, pentru că mașina este foarte mare și este o masină foarte grea si atunci când iti moare motorul nu-ți mai merge nici servo direcția", a mai precizat specialistul.

Mecanicul auto a mai precizat că nu a mai vazut vreodata asa ceva.

Cozmin Gușă, la un pas de nenorocire, pe șosea: "N-au vrut să mă sperie, au vrut să mă omoare" - Consultantul politic suspectează un sabotaj

