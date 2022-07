Serviciile secrete din Polonia spun că au identificat lagărele rusești din zonele ocupate. Acolo sunt reținuți mii de copii ucraineni și adulți care sunt bătuți cu brutalitate de ocupanți, transmit ofițerii de informații.

Stanislaw Zaryn, purtătorul de cuvânt al Serviciilor Speciale poloneze, a postat pe rețelele de socializare locația exactă a acestor tabere.

„Metoda opresivă provine direct din Gulag – rețeaua de lagăre din perioada sovietică care a devenit model și pentru sistemul lagărelor de concentrare a Germaniei naziste.”

Poland’s intel services have identified Russian filtration camps and prisons for Ukrainians taken during this war. This oppressive scheme draws directly from the Gulag – the Soviet-era network of camps which later became the model for the system of German concentration camps.

2/3