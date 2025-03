O premoniție cumplită: și-a prevăzut moartea copilului

De-a lungul vieții, Minerva a făcut numeroase previziuni pentru cei care îi cereau ajutorul, însă cea mai dureroasă dintre ele a fost legată de propria familie. Cu ani înainte de tragedie, astrologul a descoperit în astrograma sa un semn fatidic: moartea copilului ei. Din nefericire, această premoniție s-a adeverit, iar fiul său biologic s-a stins din viață în urma unei meningite devastatoare.

„Îmi este foarte greu să vorbesc despre acest subiect. Nu a fost doar copilul meu, ci și cel al fratelui meu. Au fost mai mulți copii care au murit în acea perioadă, dar autoritățile nu au declarat epidemia. Au fost 13 copii în Arad care au căzut pur și simplu din picioare, în fața tablei, la școală. Atunci am decis că niciodată nu îmi voi mai ghici propriul destin, dar astrologia a avut alte planuri”, mărturisea Minerva în cadrul unei emisiuni TV.

Diagnosticul care i-a marcat copilăria: leucemie la doar 9 ani

Încercările vieții nu s-au oprit aici pentru Minerva. Încă din copilărie, a fost nevoită să ducă o luptă grea cu boala. La doar 9 ani, medicii i-au pus un diagnostic crunt: leucemie limfocitară acută. A urmat o perioadă lungă de tratamente, restricții și incertitudine, în care a fost nevoită să renunțe la o copilărie normală.

„La nouă ani mi s-a spus că am leucemie. Era o luptă continuă, atât pentru mine, cât și pentru părinții mei. La început, nimeni nu era sigur de diagnostic. Ani de zile am trăit ca într-o cușcă, fără să am voie să mă joc sau să fac mișcări bruște. Am stat mai mult prin spitale și am dus această luptă până la 17 ani. Chiar și după aceea, a trebuit să iau tratament”, povestea astrologul.

Momentele în care a fost la un pas de moarte

Minerva nu a fost ferită nici de alte experiențe extreme. A trecut prin situații în care și-a văzut propria viață pusă în pericol, dar de fiecare dată a găsit puterea să meargă mai departe. Ultima mare încercare prin care a trecut a fost o problemă de sănătate gravă care a necesitat o intervenție chirurgicală urgentă. Chiar și atunci, a apelat la cunoștințele sale astrologice pentru a lua cea mai bună decizie.

„Când am căzut la pat anul acesta, singura mea salvare a fost astrograma mea. Am analizat totul și, în funcție de ce am văzut în hartă, am plecat la Arad să mă operez. Totul este scris acolo, trebuie doar să știi cum să citești”, mărturisea Minerva.

În ciuda încercărilor grele, Minerva a rămas un nume de referință în lumea astrologiei. A oferit îndrumare și previziuni pentru mii de oameni, fiind considerată una dintre cele mai de încredere voci din domeniu. Viața sa a fost presărată cu evenimente dramatice, dar și cu momente de succes, lăsând în urma sa o moștenire care va rămâne vie în memoria celor care au apreciat-o.

Astrologul Minerva s-a stins din viață, dar povestea sa rămâne un exemplu de luptă, curaj și destin marcat de forțe nevăzute.