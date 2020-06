Despărțire neașteptată în showbiz-ul românesc! A pus punct relației pentru fericirea ei

Răzvan Simion (39 de ani) şi Lidia Buble (26 de ani) s-au despărţit după cinci ani de relaţie. Prezentatorul tv este cel care a confirmat ruptura, prin intermediul unui mesaj publicat, duminică, pe contul său de Instagram.

„O nouă călătorie... Sunt diferit astăzi pentru că am învăţat să nu îi mai judec pe ceilalţi şi nici pe mine. Am învăţat să îi iert pe ceilalţi, pentru că mi-au oferit prea mult ori prea puţin, dar mai ales să mă iert pe mine. Au fost ani în care m-am iubit prea puţin în timp ce primeam prea multă iubire cu care nu ştiam ce să fac. Au fost ani în care m-am ferit de iubire ca de cel mai mare duşman. Au fost ani în care iubirea mi-a fost oxigen. Ce am învăţat până acum despre iubire? Iubirea înseamnă dăruire, libertate emoţională, înseamnă a vrea din suflet să îl vezi pe celălalt fericit“, a scris Răzvan Simion pe Instagram.

„Astăzi Lidia nu mai este fericită lângă mine. Îi cer iertare pentru că la un moment dat am devenit insuficient. Şi mă iert şi pe mine pentru că nu am mai avut ce să ofer când poate ar mai fi fost multe de oferit. De mâine vreau să o văd pe Lidia fericită, vreau să îi sclipească ochii din nou în razele soarelui, aşa că îi redau libertatea. Plecăm amândoi într-o călătorie a regăsirii de sine. Dar separat. Mă iert pe mine pentru tot ce am fost şi pentru tot ce n-am fost... Suntem în continuare o echipă şi construim proiectul muzical şi în rest doi foşti iubiţi, actuali foarte buni prieteni. Am fost copil, am fost tânăr, iar astăzi sunt înţelept“, a mai explicat prezentatorul tv.

La scurt timp după ce despărțirea a devenit oficială, artista a pus un InstaStory pe care se aud versurile ultimei melodii pe care a lansat-o, “La Luna”, pe contul său de Instagram.

După ce timp de o jumătate de an şi-au trăit iubirea în secret, Lidia Buble și Răzvan Simion s-au afișat pentru prima dată împreună, în public, cu ocazia nunții dintre Anca Serea și cântărețul Adi Sînă, pe 8 noiembrie 2015.

Răzvan Simion, care are doi copii, a divorțat oficial de soția sa în mai 2016.