Drumul antic a fost găsit sub mai multe straturi de nămol și are o lățime de patru metri. Acesta se află la cinci metri sub golful Gradina și a servit cândva drept pasaj între insula Korcula din Croația și așezarea de pe insula Soline, acum scufundată, situată pe o masă de pământ artificială.

Cercetătorii și oamenii de știință ai Universității din Zadar au descoperit și alte câteva artefacte, cum ar fi lame din piatră și cuarț, topoare de piatră și fragmente de moară din sit.

În timp ce analiza imaginile din satelit ale apei din jurul insulei Korčula, arheologul Mate Parica de la Universitatea din Zadar, Croația, a descoperit în 2021 situl antic de la Soline. Această descoperire interesantă sugerează o posibilă legătură între vechea așezare a culturii Hvar și insula Korčula, care acum este izolată. Situl de la Soline, aflat într-un sit neolitic scufundat, a fost cândva o insulă artificială.

După ce au observat ceva care părea să fie de origine umană pe fundul oceanului, Parica și un coleg al său s-au aventurat să se scufunde pentru a investiga. La o adâncime de patru până la cinci metri în Marea Adriatică a Mediteranei, ei au descoperit ziduri de piatră care ar fi putut fi parte dintr-o așezare antică. Masa de pământ pe care aceste ziduri fuseseră construite era separată de insula principală de o fâșie îngustă de pământ.

Lemnul conservat a fost analizat prin metoda radiocarbonului, iar rezultatele au indicat că întreaga așezare datează din 4.900 î.Hr.