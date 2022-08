Deputatul a transmis, într-un mesaj pe rețelele de socializare, despre înrercarea prin care trece, fără a oferi multe detalii.

"În următoarea perioadă îmi voi folosi puțina energie pe care o am pentru a mă recupera după un accident, despre care nu voi dori să vorbesc mai mult nici eu, nici echipa mea, nici cei foarte apropiați mie. Activitățile noastre nu vor fi anulate, colegii mei de cabinet mă vor ajuta să depășim acest impas, în plan profesional. Din respect pentru cei cu care colaborez sau am proiecte în lucru, dar și pentru oamenii care îmi sunt alături dintotdeauna, pot să confirm faptul că am suferit multiple leziuni, unele în zona cervicală, va urma o perioadă de spitalizare și o operație pe coloană”, a scris, pe Facebook, Filip Havârneanu.

Deputatul USR Filip Havârneanu a ajuns în atenția publicului în primăvară, când a fost suspectat că ar fi ținut un discurs în Parlament în timp ce era sub influența alcoolului.