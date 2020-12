Demisie de răsunet chiar înainte de stabilirea noului guvern - Președintele executiv UDMR a demisionat

Porcsalmi Bálint a anunțat pe Facebook că demisionează de la șefia partidului UDMR. El îndeplinea funcția de președinte executiv.

„Suntem după doi ani dificili și patru alegeri reușite pentru UDMR. Sunt recunoscător colegilor mei și voluntarilor noștri cu care am luptat împreună. În 2017 am fost ales președinte executiv al UDMR pentru doi ani, iar după alegerile europarlamentare, mi-am contiunat mandatul la cererea președintelui Uniunii. Atunci am stabilit ca după alegerile parlamentare din 2020 să îmi închei această activitate”, spune Porcsalmi Bálint.

„Pe 6 decembrie misiunea mea s-a încheiat: la finalul negocierilor de formare a noului guvern voi renunța la mandatul de președinte executiv al UDMR. Mulțumesc Uniunii pentru încredere și oportunitate. Sunt mândru de colegii mei și de rezultatele obținute împreună. Mult succes, UDMR!”, este mesajul lui Porcsalmi Bálint.